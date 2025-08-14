    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSAFRAN AktievorwärtsNachrichten zu SAFRAN
    UBS stuft Safran auf 'Neutral'

    ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Safran anlässlich der jüngst veröffentlichten Quartalszahlen von 275 auf 310 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Neutral" belassen. Er habe seine Schätzungen für den Triebwerksbauer und Technologiekonzern entsprechend angepasst und dabei auch die Prognoseerhöhung für dieses Jahr berücksichtigt, schrieb Ian Douglas-Pennant in einer am Donnerstag vorliegenden Nachbetrachtung./rob/la/bek

    Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2025 / 11:04 / GMT
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die SAFRAN Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,70 % und einem Kurs von 293,1EUR auf Tradegate (14. August 2025, 13:51 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: UBS
    Analyst: Ian Douglas-Pennant
    Analysiertes Unternehmen: Safran
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Kursziel neu: 310
    Kursziel alt: 275
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A


