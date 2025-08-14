UBS stuft Safran auf 'Neutral'
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Safran anlässlich der jüngst veröffentlichten Quartalszahlen von 275 auf 310 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Neutral" belassen. Er habe seine Schätzungen für den Triebwerksbauer und Technologiekonzern entsprechend angepasst und dabei auch die Prognoseerhöhung für dieses Jahr berücksichtigt, schrieb Ian Douglas-Pennant in einer am Donnerstag vorliegenden Nachbetrachtung./rob/la/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2025 / 11:04 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die SAFRAN Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,70 % und einem Kurs von 293,1EUR auf Tradegate (14. August 2025, 13:51 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst: Ian Douglas-Pennant
Analysiertes Unternehmen: Safran
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 310
Kursziel alt: 275
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
