DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Hellofresh auf 'Hold'
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Hellofresh nach Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 11 Euro belassen. Die Kennziffern des Kochboxen-Lieferanten hätten weitgehend ihren Erwartungen entsprochen, schrieb Nizla Naizer in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Aufgrund negativer Währungseffekte habe sich jedoch der Ausblick eingetrübt./edh/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2025 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die HelloFresh Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -11,89 % und einem Kurs von 7,442EUR auf Tradegate (14. August 2025, 14:00 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
Analyst: Nizla Naizer
Analysiertes Unternehmen: Hellofresh
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 11
Kursziel alt: 11
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
