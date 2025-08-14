Integral Metals meldet geochemische Anomalie von über 1 % TREE im Boden des Projekts Burntwood

Calgary, Alberta, 14. August 2025 / IRW-Press / Integral Metals Corp. (CSE: INTG | OTC: ITGLF | FWB: ZK9) (das „Unternehmen“ oder „Integral“) freut sich, äußerst vielversprechende Ergebnisse aus dem geochemischen Bodenuntersuchungsprogramm 2024 bekannt zu geben, das im Rahmen des Projekts Burntwood in Manitoba durchgeführt wurde.

Das Unternehmen hat auf Burntwood 867 geochemische Bodenproben im gesamten Syenit-Karbonatit-Komplex (der „Komplex“) entnommen, um die Gehalte an Seltenerdelementen (REE) zu bewerten und neue Zonen für weitere Untersuchungen zu identifizieren. Mehrere Anomalien wiesen vor allem leichte (LREE) und schwere (HREE) Seltenerdelemente sowie damit verbundene Indikatorelemente wie Phosphorpentoxid (als P2O5), Strontium (Sr) und Barium (Ba) auf.

Die Abbildungen 1 bis 6 zeigen Karten der gesamten Seltenerdelemente (TREEs), LREEs, HREEs, P2O5, Sr und Ba. Eine Bodenprobe, BT24-MSJ11, ergab einen TREE-Gehalt von über 10.000 ppm, darunter 2.870 ppm Neodym (Nd), 652 ppm Praseodym (Pr) und 358 ppm Samarium (Sm) sowie 210 ppm Gadolinium (Gd), 113 ppm Dysprosium (Dy) und 4 ppm Terbium (Tb). Die Indikator-Werte umfassten 18,7 % P2O5, 4.450 ppm Sr und 1.050 ppm Ba. Diese Werte lagen deutlich über dem 95. Perzentil der Schwellenwerte für jedes Element und stellen einige der stärksten geochemischen Signaturen dar, die bei der Untersuchung festgestellt wurden. Mehrere andere Proben wiesen ähnlich erhöhte Werte auf, die sich im zentralen Teil des Komplexes zu konzentrieren scheinen und mit zuvor identifizierten geochemischen Anomalien im Gestein korrelieren (siehe Pressemitteilung vom 22. Mai 2025). Die geochemische Anomalie-Zone erstreckt sich über mehrere hundert Meter und könnte einen oberflächennahen geochemischen Fußabdruck von REE-haltigen Karbonatit- oder Syenitphasen darstellen. Die räumliche Kohärenz und Intensität dieser Anomalien sowie die damit einhergehende Anreicherung von Indikatorelementen machen dieses Gebiet zu einem attraktiven Ziel für weitere Explorationen.