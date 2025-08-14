DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft MTU Aero Engines AG auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für MTU von 425 auf 430 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Ungeachtet einer zunächst verhaltenen Resonanz an der Börse sei die Performance des Triebwerkherstellers im zweiten Quartal beeindruckend gewesen, schrieb Christophe Menard in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./edh/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2025 / 08:05 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die MTU Aero Engines Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,52 % und einem Kurs von 388,5EUR auf Tradegate (14. August 2025, 14:04 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Christophe Menard

Analysiertes Unternehmen: MTU Aero Engines AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 430

Kursziel alt: 425

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



