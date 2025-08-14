    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsMTU Aero Engines AktievorwärtsNachrichten zu MTU Aero Engines
    DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft MTU Aero Engines AG auf 'Buy'

    FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für MTU von 425 auf 430 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Ungeachtet einer zunächst verhaltenen Resonanz an der Börse sei die Performance des Triebwerkherstellers im zweiten Quartal beeindruckend gewesen, schrieb Christophe Menard in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./edh/bek

    Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2025 / 08:05 / CET

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die MTU Aero Engines Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,52 % und einem Kurs von 388,5EUR auf Tradegate (14. August 2025, 14:04 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
    Analyst: Christophe Menard
    Analysiertes Unternehmen: MTU Aero Engines AG
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 430
    Kursziel alt: 425
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m


