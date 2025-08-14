DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft MTU Aero Engines AG auf 'Buy'
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für MTU von 425 auf 430 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Ungeachtet einer zunächst verhaltenen Resonanz an der Börse sei die Performance des Triebwerkherstellers im zweiten Quartal beeindruckend gewesen, schrieb Christophe Menard in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./edh/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2025 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die MTU Aero Engines Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,52 % und einem Kurs von 388,5EUR auf Tradegate (14. August 2025, 14:04 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
Analyst: Christophe Menard
Analysiertes Unternehmen: MTU Aero Engines AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 430
Kursziel alt: 425
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
