    UBS stuft MTU Aero Engines AG auf 'Buy'

    ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für MTU anlässlich der jüngst veröffentlichten Quartalszahlen von 450 auf 485 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Er habe seine Schätzungen für das operative Ergebnis (Ebit) des Triebwerksbauers nach oben angepasst, schrieb Ian Douglas-Pennant in einer am Donnerstag vorliegenden Nachbetrachtung. Das neue Kursziel reflektiere vor allem die erhöhte Branchenbewertung./rob/la/bek

    Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2025 / 13:15 / GMT
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die MTU Aero Engines Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,52 % und einem Kurs von 388,5EUR auf Tradegate (14. August 2025, 14:04 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: UBS
    Analyst: Ian Douglas-Pennant
    Analysiertes Unternehmen: MTU Aero Engines AG
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 485
    Kursziel alt: 450
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A


    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 485,00, was eine Steigerung von +24,84% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
