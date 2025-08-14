Vortex Energy meldet erfolgreiche Installation von ANT-Sensoren im Salzprojekt Robinsons River

Vancouver, British Columbia, 14. August 2025 / IRW-Press / Vortex Energy Corp. (CSE: VRTX | OTC: VTECF | FWB: AA3) („Vortex“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass alle ANT-Sensoren (Ambient Noise Tomography, „ANT“) erfolgreich auf dem Gelände des Salzprojekts Robinsons River (Neufundland und Labrador) installiert wurden. Dieser Meilenstein folgt unmittelbar auf die Pressemitteilung vom 5. August 2025, in der die Mobilisierung der mit der Messung betrauten Teams angekündigt wurde.

Die ANT-Sensoren bleiben mehrere Wochen lang an Ort und Stelle und zeichnen passiv seismische Geräusche auf dem gesamten Projektgelände auf. Nach Ablauf der Aufzeichnungsphase werden die Sensoren von den Feldteams wieder eingesammelt und die erhobenen Daten zur Auswertung übergeben. Die daraus resultierenden, hochauflösenden Bilder des Untergrunds sollen dazu dienen, strukturelle Merkmale zu ermitteln und die Ziele für zukünftige Bohrungen besser einzugrenzen.

Chief Executive Officer Paul Sparkes erklärt: „Die erfolgreiche Installation der ANT-Sensoren ist ein weiterer wichtiger Fortschritt für das Salzprojekt Robinsons River. Wir freuen uns auf die wertvollen Erkenntnisse, die uns diese Messung für ein besseres technisches Verständnis und für die Vorbereitungen auf die nächste Explorationsphase bringen wird.“

Qualifizierter Sachverständiger

Der wissenschaftliche und technische Inhalt dieser Pressemeldung wurde von Jared Suchan, Ph.D., P.Geo., VP of Exploration des Unternehmens, in seiner Eigenschaft als „qualifizierter Sachverständiger“ im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101 geprüft, verifiziert und genehmigt.

Eine Erörterung der QA/QC- und Datenverifizierungsverfahren und -prozesse des Unternehmens finden Sie im technischen Bericht des Unternehmens mit dem Titel „Independent Technical Report on the Robinsons River Salt Property“ vom 31. Juli 2023, der im Profil des Unternehmens unter www.sedarplus.ca abgerufen werden kann.

Das Unternehmen bedankt sich für die finanzielle Unterstützung durch das Junior Exploration Assistance (JEA) Program, das vom Department of Industry, Energy and Technology der Regierung von Neufundland und Labrador gewährt wird.