Delticom: Halbjahresbericht 2025 zeigt 12% Umsatzplus!
Delticom AG startet mit einem beeindruckenden Umsatzplus ins Jahr 2025, doch Margendruck und operative Rückgänge stellen Herausforderungen dar. Die Jahresprognose bleibt dennoch optimistisch.
- Delticom AG verzeichnete im ersten Halbjahr 2025 ein Umsatzwachstum von 11,6 % auf 237 Mio. € im Vergleich zu 212 Mio. € im Vorjahr.
- Das Bruttowarenvolumen (GMV) stieg um 10,4 % auf 285 Mio. € im Vergleich zu 259 Mio. € im Vorjahr.
- Die Bruttomarge sank von 26,4 % im Vorjahr auf 24,3 % im ersten Halbjahr 2025, hauptsächlich aufgrund eines veränderten Sales-Mix.
- Das operative EBITDA betrug 5,5 Mio. €, was einem Rückgang von 31,0 % im Vergleich zu 8,0 Mio. € im Vorjahr entspricht.
- Das EBIT lag bei -0,6 Mio. € im Vergleich zu 2,8 Mio. € im Vorjahr, beeinflusst durch eine außerplanmäßige Abschreibung und negative Währungseffekte.
- Die Gesamtjahresprognose bleibt unverändert, mit einem geplanten Umsatz von 470 Mio. € bis 490 Mio. € und einem operativen EBITDA von 19 Mio. € bis 21 Mio. €.
Der nächste wichtige Termin, um 14:30 Uhr, bei Delticom ist am 14.08.2025.
Der Kurs von Delticom lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 2,2550EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -3,22 % im
Minus.
-1,72 %
-5,13 %
-8,26 %
-6,72 %
-5,13 %
-10,48 %
-54,69 %
-90,27 %
-82,82 %
ISIN:DE0005146807WKN:514680
