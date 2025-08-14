    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSixt AktievorwärtsNachrichten zu Sixt
    49 Aufrufe 49 0 Kommentare 0 Kommentare

    JEFFERIES stuft Sixt-Staemme auf 'Buy'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Sixt von 105 auf 110 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die jüngsten Kursverluste böten eine gute Chance zum Einstieg, schrieb Constantin Hesse in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er rechne mit einem soliden dritten Quartal des Autovermieters, die Reisefreudigkeit dürfte in den Sommermonaten ausgeprägt sein./rob/bek/nas

    Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2025 / 06:57 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2025 / 06:57 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Sixt Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,82 % und einem Kurs von 89,40EUR auf Tradegate (14. August 2025, 14:41 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: JEFFERIES
    Analyst: Constantin Hesse
    Analysiertes Unternehmen: Sixt-Staemme
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 110
    Kursziel alt: 105
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A


    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 110,00, was eine Steigerung von +23,11% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-analysen
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX Analysen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    JEFFERIES stuft Sixt-Staemme auf 'Buy' Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Sixt von 105 auf 110 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die jüngsten Kursverluste böten eine gute Chance zum Einstieg, schrieb Constantin Hesse in einer am Donnerstag vorliegenden …