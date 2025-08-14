JEFFERIES stuft Sixt-Staemme auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Sixt von 105 auf 110 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die jüngsten Kursverluste böten eine gute Chance zum Einstieg, schrieb Constantin Hesse in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er rechne mit einem soliden dritten Quartal des Autovermieters, die Reisefreudigkeit dürfte in den Sommermonaten ausgeprägt sein./rob/bek/nasVeröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2025 / 06:57 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2025 / 06:57 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Sixt Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,82 % und einem Kurs von 89,40EUR auf Tradegate (14. August 2025, 14:41 Uhr) gehandelt.



