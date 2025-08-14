DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft UBS AG auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für UBS nach einer Telefonkonferenz zum zweiten Quartal von 32 auf 35 Franken angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Angesichts des Kapital schaffenden Geschäftsmodells werde die Bank in den kommenden Jahren die entsprechenden Kapitalquoten verbessern können, schrieb Benjamin Goy in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Auch die Ausschüttungen dürften entsprechend kräftig zulegen./bek/nasVeröffentlichung der Original-Studie: / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2025 / 08:05 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die UBS Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,56 % und einem Kurs von 33,99EUR auf Lang & Schwarz (14. August 2025, 14:45 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Benjamin Goy

Analysiertes Unternehmen: UBS AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 35

Kursziel alt: 32

Währung: CHF

Zeitrahmen: 12m



