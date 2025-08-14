DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft UBS AG auf 'Buy'
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für UBS nach einer Telefonkonferenz zum zweiten Quartal von 32 auf 35 Franken angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Angesichts des Kapital schaffenden Geschäftsmodells werde die Bank in den kommenden Jahren die entsprechenden Kapitalquoten verbessern können, schrieb Benjamin Goy in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Auch die Ausschüttungen dürften entsprechend kräftig zulegen./bek/nas
Veröffentlichung der Original-Studie: / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2025 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2025 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die UBS Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,56 % und einem Kurs von 33,99EUR auf Lang & Schwarz (14. August 2025, 14:45 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
Analyst: Benjamin Goy
Analysiertes Unternehmen: UBS AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 35
Kursziel alt: 32
Währung: CHF
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Benjamin Goy
Analysiertes Unternehmen: UBS AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 35
Kursziel alt: 32
Währung: CHF
Zeitrahmen: 12m
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte