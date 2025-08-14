    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    USA

    97 Aufrufe 97 0 Kommentare 0 Kommentare

    Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe überraschen positiv

    Für Sie zusammengefasst
    • Arbeitsmarkt in den USA zeigt leichte Verbesserung.
    • Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe fallen auf 224.000.
    • Trump entlässt Chefin der Arbeitsmarktstatistik.

    WASHINGTON (dpa-AFX) - Die Lage auf dem Arbeitsmarkt in den USA hat sich ein wenig verbessert. In der vergangenen Woche ist die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe geringer als erwartet ausgefallen. Die Zahl der Hilfsanträge fiel um 3.000 auf 224.000, wie das Arbeitsministerium am Donnerstag in Washington mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt mit 225.000 Anträgen gerechnet.

    Die Zahl der Anträge hatte Anfang Juni mit rund 250.000 den höchsten Wert seit Oktober erreicht. Allerdings ging es zuletzt mit den Hilfsanträgen tendenziell nach unten.

    Arbeitsmarktdaten werden besonders beachtet. Der Arbeitsmarktbericht für den Monat Juli war zuletzt deutlich schwächer als erwartet ausgefallen und hat Spekulationen auf baldige Leitzinssenkungen durch die US-Notenbank Fed geschürt. Zudem hat US-Präsident Donald Trump die Chefin des Amtes für Arbeitsmarktstatistik, Erika McEntarfer, entlassen, da er mit der Datenerhebung unzufrieden ist./jsl/jkr/jha/





    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    USA Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe überraschen positiv Die Lage auf dem Arbeitsmarkt in den USA hat sich ein wenig verbessert. In der vergangenen Woche ist die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe geringer als erwartet ausgefallen. Die Zahl der Hilfsanträge fiel um 3.000 auf 224.000, wie das …