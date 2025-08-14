Pfandbriefbank macht Vortagsrutsch mehr als wett - Kepler-Studie

Das auf Immobilienfinanzierungen spezialisierte Geldinstitut hatte am Vortag zunächst stark darunter gelitten, dass die geplante Veräußerung des US-Geschäfts im zweiten Quartal stärker als gedacht belastete. Der Kepler-Analyst Tobias Lukesch hob nun sein Votum von "Reduce" auf "Hold" an, wobei er das Kursziel von 4,40 auf 5,30 Euro erhöhte.

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien der Deutschen Pfandbriefbank haben am Donnerstag ihren jüngsten Kursrutsch mehr als ausgeglichen. Am Mittwoch hatten sie schon ihre Verluste auf 1,8 Prozent eingedämmt, nachdem diese Anfangs bis zu zehn Prozent groß waren. Am Donnerstag folgte mit einem Anstieg um 5,4 Prozent ein Hoch seit Ende Juli. Dazu trug bei, dass das Analysehaus Kepler Cheuvreux seine bislang negative Empfehlung aufgab.

Im Gesamtjahr sei zwar ein Nettoverlust wegen des US-Rückzugs wahrscheinlich, betonte Lukesch. Nach dem jüngsten Rutsch sei der Kurs aber auf einem Niveau angekommen, auf dem Chancen und Risiken ausgewogen seien. Die Aktien hatten sich am Vortag der Marke von 4,60 Euro genähert, die seit Mai 2024 mehrfach als Unterstützung gedient hat./tih/jha/

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Pfandbriefbank Aktie Die Deutsche Pfandbriefbank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,56 % und einem Kurs von 5,51 auf Tradegate (14. August 2025, 14:37 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Pfandbriefbank Aktie um -0,66 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,45 %. Die Marktkapitalisierung von Deutsche Pfandbriefbank bezifferte sich zuletzt auf 734,91 Mio.. Deutsche Pfandbriefbank zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,1500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,6400 %. Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 7,7778EUR. Von den letzten 9 Analysten der Deutsche Pfandbriefbank Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 6,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 8,0000EUR was eine Bandbreite von +10,19 %/+46,92 % bedeutet.



