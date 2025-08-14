    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDeutsche Pfandbriefbank AktievorwärtsNachrichten zu Deutsche Pfandbriefbank

    AKTIE IM FOKUS

    Pfandbriefbank macht Vortagsrutsch mehr als wett - Kepler-Studie

    Für Sie zusammengefasst
    • Aktien der Deutschen Pfandbriefbank steigen um 5,4%
    • Kepler hebt Empfehlung von "Reduce" auf "Hold" an
    • Nettoverlust wegen US-Rückzug im Gesamtjahr erwartet
    Foto: Andreas Gebert - dpa

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien der Deutschen Pfandbriefbank haben am Donnerstag ihren jüngsten Kursrutsch mehr als ausgeglichen. Am Mittwoch hatten sie schon ihre Verluste auf 1,8 Prozent eingedämmt, nachdem diese Anfangs bis zu zehn Prozent groß waren. Am Donnerstag folgte mit einem Anstieg um 5,4 Prozent ein Hoch seit Ende Juli. Dazu trug bei, dass das Analysehaus Kepler Cheuvreux seine bislang negative Empfehlung aufgab.

    Das auf Immobilienfinanzierungen spezialisierte Geldinstitut hatte am Vortag zunächst stark darunter gelitten, dass die geplante Veräußerung des US-Geschäfts im zweiten Quartal stärker als gedacht belastete. Der Kepler-Analyst Tobias Lukesch hob nun sein Votum von "Reduce" auf "Hold" an, wobei er das Kursziel von 4,40 auf 5,30 Euro erhöhte.

    Im Gesamtjahr sei zwar ein Nettoverlust wegen des US-Rückzugs wahrscheinlich, betonte Lukesch. Nach dem jüngsten Rutsch sei der Kurs aber auf einem Niveau angekommen, auf dem Chancen und Risiken ausgewogen seien. Die Aktien hatten sich am Vortag der Marke von 4,60 Euro genähert, die seit Mai 2024 mehrfach als Unterstützung gedient hat./tih/jha/

    Deutsche Pfandbriefbank

    +4,31 %
    -0,66 %
    +1,45 %
    -10,37 %
    +5,87 %
    -45,52 %
    -17,44 %
    -55,49 %
    -54,63 %
    ISIN:DE0008019001WKN:801900

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Pfandbriefbank Aktie

    Die Deutsche Pfandbriefbank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,56 % und einem Kurs von 5,51 auf Tradegate (14. August 2025, 14:37 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Pfandbriefbank Aktie um -0,66 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,45 %.

    Die Marktkapitalisierung von Deutsche Pfandbriefbank bezifferte sich zuletzt auf 734,91 Mio..

    Deutsche Pfandbriefbank zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,1500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,6400 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 7,7778EUR. Von den letzten 9 Analysten der Deutsche Pfandbriefbank Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 6,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 8,0000EUR was eine Bandbreite von +10,19 %/+46,92 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Deutsche Pfandbriefbank - 801900 - DE0008019001

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Deutsche Pfandbriefbank. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
