Überraschend starker Preissprung bei Erzeugerpreisen

WASHINGTON (dpa-AFX) - In den USA sind die Erzeugerpreise unerwartet stark gestiegen. Die Preise, die Hersteller für ihre Waren verlangen, legten im Juli im Jahresvergleich um 3,3 Prozent zu, wie das US-Arbeitsministerium am Donnerstag in Washington mitteilte. Im Vormonat hatte die Rate deutlich tiefer bei 2,3 Prozent gelegen. Volkswirte hatten mit einem Anstieg der Jahresrate gerechnet, waren im Schnitt aber nur von 2,5 Prozent ausgegangen.

Die Kernrate, bei der schwankungsanfällige Preise für Energie und Lebensmittel herausgerechnet werden, sprang ebenfalls stärker als erwartet nach oben. Sie legte um 1,1 Prozentpunkte auf 3,7 Prozent zu. Volkswirte hatten hier eine Rate von 3,0 Prozent erwartet.