HAUCK AUFHÄUSER INVESTMENT BANKING stuft Knorr-Bremse auf 'Hold'
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat das Kursziel für Knorr-Bremse nach Zahlen zum zweiten Quartal von 65 auf 91 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Diese hätten weitgehend den Erwartungen entsprochen, schrieb Jorge Gonzalez Sadornil in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Bedingt durch Wechselkurseinflüsse habe der Bremsenhersteller das Jahresziel für den Umsatz gesenkt. Die neue, niedrigere Zielmarke decke sich mit der Konsensschätzung./rob/bek/nas
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2025 / 08:40 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2025 / 08:40 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Knorr-Bremse Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,22 % und einem Kurs von 91,45EUR auf Tradegate (14. August 2025, 14:35 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: HAUCK AUFHÄUSER INVESTMENT BANKING
Analyst: Jorge Gonzalez Sadornil
Analysiertes Unternehmen: Knorr-Bremse
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 91
Kursziel alt: 65
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
