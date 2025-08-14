    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsHelloFresh AktievorwärtsNachrichten zu HelloFresh
    JPMORGAN stuft Hellofresh auf 'Neutral'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Hellofresh nach einer Gewinnwarnung auf "Neutral" mit einem Kursziel von 9 Euro belassen. Diese gehe zuvorderst auf das Konto von Wechselkurseffekten, schrieb Marcus Diebel in einer ersten Einschätzung am Donnerstag. Aber auch der Handel im Geschäft mit Fertiggerichten ("Ready-to-Eat" - RTE) sei schwach verlaufen./rob/bek/men

    Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2025 / 20:30 / BST
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2025 / 20:30 / BST

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die HelloFresh Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -11,20 % und einem Kurs von 7,50EUR auf Tradegate (14. August 2025, 14:49 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: JPMORGAN
    Analyst: Marcus Diebel
    Analysiertes Unternehmen: Hellofresh
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Kursziel neu: 9
    Kursziel alt: 9
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A


