JPMORGAN stuft Hellofresh auf 'Neutral'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Hellofresh nach einer Gewinnwarnung auf "Neutral" mit einem Kursziel von 9 Euro belassen. Diese gehe zuvorderst auf das Konto von Wechselkurseffekten, schrieb Marcus Diebel in einer ersten Einschätzung am Donnerstag. Aber auch der Handel im Geschäft mit Fertiggerichten ("Ready-to-Eat" - RTE) sei schwach verlaufen./rob/bek/men
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2025 / 20:30 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2025 / 20:30 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die HelloFresh Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -11,20 % und einem Kurs von 7,50EUR auf Tradegate (14. August 2025, 14:49 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Marcus Diebel
Analysiertes Unternehmen: Hellofresh
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 9
Kursziel alt: 9
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
