JPMORGAN stuft Hellofresh auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Hellofresh nach einer Gewinnwarnung auf "Neutral" mit einem Kursziel von 9 Euro belassen. Diese gehe zuvorderst auf das Konto von Wechselkurseffekten, schrieb Marcus Diebel in einer ersten Einschätzung am Donnerstag. Aber auch der Handel im Geschäft mit Fertiggerichten ("Ready-to-Eat" - RTE) sei schwach verlaufen./rob/bek/menVeröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2025 / 20:30 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2025 / 20:30 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die HelloFresh Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -11,20 % und einem Kurs von 7,50EUR auf Tradegate (14. August 2025, 14:49 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Marcus Diebel

Analysiertes Unternehmen: Hellofresh

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 9

Kursziel alt: 9

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 9,00 € , was eine Steigerung von +20,51% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Vontobel Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer