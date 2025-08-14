DZ BANK stuft Porsche SE auf 'Halten'
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Porsche SE von 38 auf 37 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Halten" belassen. Die Bewertung der Porsche SE weise weiterhin einen Abschlag gegenu?ber dem Wert der beiden Kernbeteiligungen auf, welcher mit aktuell 33 Prozent weiterhin leicht u?ber seiner Annahme von 30 Prozent liege, schrieb Michael Punzet in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er sehe jedoch kurzfristig keinen Auslöser für eine deutliche Reduzierung des Abschlags. Als zusätzlichen Belastungsfaktor sieht er einen möglichen Abstieg in den MDax im September./rob/bek/men
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2025 / 09:47 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2025 / 09:50 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
