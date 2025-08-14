    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsPorsche Holding SE AktievorwärtsNachrichten zu Porsche Holding SE
    DZ BANK stuft Porsche SE auf 'Halten'

    FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Porsche SE von 38 auf 37 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Halten" belassen. Die Bewertung der Porsche SE weise weiterhin einen Abschlag gegenu?ber dem Wert der beiden Kernbeteiligungen auf, welcher mit aktuell 33 Prozent weiterhin leicht u?ber seiner Annahme von 30 Prozent liege, schrieb Michael Punzet in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er sehe jedoch kurzfristig keinen Auslöser für eine deutliche Reduzierung des Abschlags. Als zusätzlichen Belastungsfaktor sieht er einen möglichen Abstieg in den MDax im September./rob/bek/men

    Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2025 / 09:47 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2025 / 09:50 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Porsche Holding SE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,87 % und einem Kurs von 36,40EUR auf Tradegate (14. August 2025, 14:44 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: DZ BANK
    Analyst: Michael Punzet
    Analysiertes Unternehmen: Porsche SE
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A


