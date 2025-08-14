    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSwiss Re AktievorwärtsNachrichten zu Swiss Re
    JPMORGAN stuft SWISS REINSURANCE COMPANY auf 'Overweight'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Swiss Re nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 170 Franken belassen. Die Resultate seien stark ausgefallen, schrieb Kamran M Hossain in einer ersten Einschätzung am Donnerstag. Der Schweizer Rückversicherer sei zudem erneut in der Lage gewesen, Reserven aufzulösen./rob/bek/edh

    Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2025 / 07:11 / BST
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2025 / 07:11 / BST

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Swiss Re Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,23 % und einem Kurs von 156,5EUR auf Lang & Schwarz (14. August 2025, 14:54 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: JPMORGAN
    Analyst: Kamran M Hossain
    Analysiertes Unternehmen: SWISS REINSURANCE COMPANY
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 170
    Kursziel alt: 170
    Währung: CHF
    Zeitrahmen: N/A


