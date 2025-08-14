    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSixt AktievorwärtsNachrichten zu Sixt
    BERENBERG stuft Sixt-Staemme auf 'Hold'

    HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Sixt nach einer Telefonkonferenz des Autovermieters auf "Hold" mit einem Kursziel von 90 Euro belassen. Dort habe der Finanzchef Franz Weinberger gesagt, dass das Geschäft im Monat Juli planmäßig verlaufen sei, schrieb Yasmin Steilen in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Mit Blick auf den Rest des Jahres sei die Vorhersehbarkeit der Entwicklung aber gering./rob/bek

    Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2025 / 16:08 / GMT
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Sixt Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,82 % und einem Kurs von 89,40EUR auf Tradegate (14. August 2025, 14:41 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: BERENBERG
    Analyst:
    Analysiertes Unternehmen: Sixt-Staemme
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Kursziel neu: 90
    Kursziel alt: 90
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A



