    JPMORGAN stuft Hapag-Lloyd auf 'Underweight'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Hapag-Lloyd nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Underweight" mit einem Kursziel von 70 Euro belassen. Das operative Ergebnis (Ebitda) der Großreederei liege um drei Prozent unter der Konsensschätzung, schrieb Alexia Dogani in einer ersten Reaktion am Donnerstag. Höhere Kosten hätten sich hier belastend ausgewirkt./rob/bek/edh

    Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2025 / 07:08 / BST
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2025 / 07:17 / BST

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Hapag-Lloyd Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -8,40 % und einem Kurs von 122,2EUR auf Tradegate (14. August 2025, 14:54 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: JPMORGAN
    Analyst:
    Analysiertes Unternehmen: Hapag-Lloyd
    Aktieneinstufung neu: negativ
    Kursziel neu: 70
    Kursziel alt: 70
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A



    1 im Artikel enthaltener Wert
