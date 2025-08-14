BERENBERG stuft Renk auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Renk nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 84 Euro belassen. Bevorstehende Käufe militärischer Fahrzeuge in Deutschland verliehen den Umsätzen im Wartungsgeschäft Aufwärtspotenzial, schrieb George McWhirter in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./rob/bek/mneVeröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2025 / 05:19 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die RENK Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,23 % und einem Kurs von 61,87EUR auf Tradegate (14. August 2025, 14:54 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: George McWhirter

Analysiertes Unternehmen: Renk

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 84

Kursziel alt: 84

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



