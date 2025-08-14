JPMORGAN stuft Thyssenkrupp auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Thyssenkrupp nach Zahlen zum dritten Geschäftsquartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 6,50 Euro belassen. Der Industriekonzern habe die Erwartungen verfehlt, schrieb Dominic O'Kane in einer ersten Einschätzung am Donnerstag. Die neuen Jahresziele deckten sich mit den Konsensschätzungen./rob/bek/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2025 / 07:22 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2025 / 07:23 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die ThyssenKrupp Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -9,59 % und einem Kurs von 8,77EUR auf Tradegate (14. August 2025, 14:55 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Dominic O'Kane

Analysiertes Unternehmen: Thyssenkrupp

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 6,50

Kursziel alt: 6,50

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



