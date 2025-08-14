JPMORGAN stuft Thyssenkrupp auf 'Neutral'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Thyssenkrupp nach Zahlen zum dritten Geschäftsquartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 6,50 Euro belassen. Der Industriekonzern habe die Erwartungen verfehlt, schrieb Dominic O'Kane in einer ersten Einschätzung am Donnerstag. Die neuen Jahresziele deckten sich mit den Konsensschätzungen./rob/bek/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2025 / 07:22 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2025 / 07:23 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die ThyssenKrupp Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -9,59 % und einem Kurs von 8,77EUR auf Tradegate (14. August 2025, 14:55 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Dominic O'Kane
Analysiertes Unternehmen: Thyssenkrupp
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 6,50
Kursziel alt: 6,50
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
