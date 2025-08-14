    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    WDH/Pressestimme

    81 Aufrufe 81 0 Kommentare 0 Kommentare

    'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu Spahn

    Für Sie zusammengefasst
    • Geschlossenheit im Unionslager fehlt weiterhin.
    • Spahn sieht sich als Vermittler in der Fraktion.
    • Merz' Entscheidung bleibt umstritten und kritisiert.

    (Die FAZ hat ihren Kommentar im zweiten Teil neu formuliert.)

    FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu Spahn:

    "An der nun abermals von allen Seiten beschworenen Geschlossenheit - und dem dafür nötigen Management - fehlt es freilich auch schon im Unionslager. Das zeigten sowohl der Fall Brosius-Gersdorf als auch die Debatte über die Entscheidung des Kanzlers zu den Waffenlieferungen an Israel, die in seine Richtlinienkompetenz fiel. Wollte die Union nur von Scholz Führung? Spahn sagt, es sei, wenn es unterschiedliche Einschätzungen gebe in der Union und der Unionsfraktion, seine Aufgabe, zusammenzuführen. Das sei auch gelungen. In Erinnerung bleibt freilich, dass er nach röhrendem Schweigen Merz' Entscheidung zunächst allenfalls für "vertretbar" erklärte. Eine große Hilfe ist der Fraktionsvorsitzende dem Kanzler bisher nicht, der sicher auch noch nicht vergessen hat, dass er am 6. Mai im ersten Wahlgang im Bundestag durchfiel."/DP/jha





    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    WDH/Pressestimme 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu Spahn "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu Spahn: "An der nun abermals von allen Seiten beschworenen Geschlossenheit - und dem dafür nötigen Management - fehlt es freilich auch schon im Unionslager. Das zeigten sowohl der Fall Brosius-Gersdorf als auch …