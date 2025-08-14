Nagarro - Aktie zeigt Schwäche - 14.08.2025

Mit einer Performance von -3,24 % musste die Nagarro Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

Nagarro ist ein führendes IT-Dienstleistungsunternehmen, das sich durch innovative, maßgeschneiderte Lösungen und agile Methoden von der Konkurrenz abhebt.

Mit dem heutigen Kursrückgang setzt sich der Abwärtstrend der letzten Monate fort. Aktionäre von Nagarro mussten in den letzten drei Monaten Verluste von -24,65 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Nagarro Aktie damit um -2,25 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -7,25 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Nagarro -32,76 % verloren.

Der TecDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,18 % geändert.

Nagarro Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -2,25 % 1 Monat -7,25 % 3 Monate -24,65 % 1 Jahr -33,14 %

Informationen zur Nagarro Aktie

Es gibt 14 Mio. Nagarro Aktien. Damit ist das Unternehmen 719,80 Mio.EUR wert.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

Nagarros erstes Halbjahr 2025 war operativ solide: Der Umsatz wuchs im niedrigen einstelligen Prozentbereich, die Bruttomarge verbesserte sich deutlich, und das zweite Quartal zeigte eine stärkere organische Dynamik. Die ausgewiesene Profitabilität wurde jedoch durch eine erhebliche, nicht operative FX-Neubewertung von Bilanzpositionen belastet, was die verbesserten Geschäftsergebnisse überdeckte. Die Entwicklung in den einzelnen Branchen war im zweiten Quartal gemischt: Stärke im Automotive- und Consulting-Bereich wurde durch eine schwächere Performance in Horizontal Tech und Media ausgeglichen.

Der IT-Dienstleister Nagarro wird nach einem deutlichen Ergebnisrückgang im zweiten Quartal vorsichtiger für das Gesamtjahr. 2025 erwartet der Vorstand nun eine schlechtere operative Marge als bisher. Das Unternehmen begründete dies in seiner …

Nagarro Aktie jetzt kaufen?

Ob die Nagarro Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Nagarro Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.