Li Auto wird von BYD und NIO in die Enge gedrängt

Der renommierte JPMorgan-Analyst Nick Lai hat das Papier des E-Auto-Herstellers von Overweight auf Neutral herabgestuft und das Kursziel um 5 US-Dollar auf 28 US-Dollar gesenkt. Trotz der Anpassung sieht Lai noch ein Aufwärtspotenzial von rund 12,4 Prozent.

Die Aktie von Li Auto könnte in den kommenden Monaten unter Druck geraten. Grund ist laut einer aktuellen Analyse von JPMorgan eine deutliche Verschärfung des Wettbewerbs im chinesischen Markt für batterieelektrische Fahrzeuge (BEV).

Umsatz- und Gewinnprognosen gesenkt

Lai rechnet nun mit 10–20 Prozent niedrigeren Absatz- und Gewinnzahlen für die Jahre 2025 und 2026. Hauptgrund sei der zunehmende Konkurrenzdruck im BEV-Segment. "Das Papier ist auf dem aktuellen Niveau fair bewertet", so der Analyst.

"Wir hatten Li Auto im Februar 2025 auf Overweight hochgestuft, da wir von einer erfolgreichen Rückkehr ins BEV-Segment ausgingen – nach dem Misserfolg des 'Mega' MPV im zweiten Quartal 2024", erklärt Lai. Die Erwartungen seien jedoch durch eine starke Nachfrage nach Konkurrenzmodellen gedämpft worden – allen voran dem ONVO L90 SUV von Nio.

Marktstart mit Preisanpassung

Li Auto hatte vor kurzem den i8, einen sechssitzigen SUV ab rund 349.000 RMB (41.670 Euro), auf den Markt gebracht. Obwohl Preis und Ausstattung den Erwartungen entsprachen, senkte das Unternehmen den Preis bereits eine Woche nach Markteinführung – eine ungewöhnlich schnelle Reaktion auf Kundenfeedback.

Für September erwartet Lai die Einführung des i6, eines fünfsitzigen vollelektrischen SUV im Preissegment 240.000 bis 250.000 RMB (29.850 Euro). Beide Modelle treffen auf starke Konkurrenz im mittleren Preissegment.

Konkurrenz schläft nicht

Neben Nio arbeiten auch andere chinesische Hersteller an neuen Modellen, um ihre Position im wachsenden E-Auto-Markt zu stärken. BYD plant, bis Ende des Jahres einen SUV aus der Dynasty-Tang-Serie auf den Markt zu bringen, während Nio die Einführung des ONVO L80 für Ende 2025 oder Anfang 2026 vorgesehen hat.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion



