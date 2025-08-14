    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsWacker Neuson AktievorwärtsNachrichten zu Wacker Neuson

    Wacker Neuson bestätigt nach Umsatz- und Gewinnrückgang Prognose

    Für Sie zusammengefasst
    • Umsatz und Gewinn bei Wacker Neuson gesunken.
    • Ebit fiel um ein Drittel auf 56 Millionen Euro.
    • Prognose bleibt optimistisch wegen Infrastrukturpaket.
    Foto: Wolfilser - stock.adobe.com

    (Das Ebit lag im ersten Halbjahr bei gut 56 rpt 56 Mio Euro)

    MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Baumaschinenhersteller Wacker Neuson hat im ersten Halbjahr einen Umsatz- und Gewinnrückgang verzeichnet. Die Erholung verlaufe in manchen Märkten nur langsam, teilte das im SDax gelistete Unternehmen am Donnerstag in München mit. Im zweiten Quartal habe Wacker Neuson Umsatz und die operative Marge gegenüber dem Vorquartal verbessern können.

    Der Umsatz sank im ersten Halbjahr um rund elf Prozent auf knapp 1,1 Milliarden Euro. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) fiel um ein Drittel auf gut 56 Millionen Euro. Unter dem Strich verdiente Wacker Neuson mit 28,8 Millionen Euro 47 Prozent weniger. Die Prognose für das Jahr bekräftigte der Baumaschinenhersteller. Dabei hofft das Unternehmen, kurz- und auch mittelfristig von konjunkturellen Impulsen, wie dem erwarteten Infrastrukturpaket in Deutschland, zu profitieren./nas/zb/mis

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Wacker Neuson Aktie

    Die Wacker Neuson Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,08 % und einem Kurs von 17.276 auf Ariva Indikation (14. August 2025, 15:04 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Wacker Neuson Aktie um +4,76 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -5,71 %.

    Die Marktkapitalisierung von Wacker Neuson bezifferte sich zuletzt auf 1,69 Mrd..

    Wacker Neuson zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,6000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,6400 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 24,111EUR. Von den letzten 9 Analysten der Wacker Neuson Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 16,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 27,00EUR was eine Bandbreite von -33,61 %/+12,03 % bedeutet.




    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
