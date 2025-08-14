RELATABLE ERNENNT WILL OCHOA ZUM LEITER DES INTERNATIONALEN VERTRIEB, UM DIE GLOBALE EXPANSIONSSTRATEGIE ZU LEITEN

NEW YORK, 14. August 2025 /PRNewswire/ -- Relatable, das moderne Unternehmen für Unterhaltungs- und Konsumgüter, das Social-Media-Trends in attraktive Produkte für die Generation Z, Millennials und ihre Familien verwandelt, hat Will Ochoa zum Leiter des internationalen Vertrieb ernannt. Ochoa wird die internationale Vertriebsstrategie und deren Umsetzung leiten, während das Unternehmen seine globale Expansion vorantreibt und seine Präsenz in wichtigen Märkten ausbaut.

Ochoa wird sich auf neue Märkte und globale Partnerschaften konzentrieren und dazu beitragen, die verspielten, trendorientierten Produkte von Relatable einem weltweiten Publikum zugänglich zu machen.

„Das Wachstum von Relatable ist einfach unglaublich. Aus einem viralen Spiel hat sich eine globale Kraft entwickelt, die sich über mehrere Kategorien erstreckt", so Ochoa. „Ich freue mich sehr darauf, diese Dynamik in neue Regionen und Vertriebskanäle zu tragen. Mein Fokus wird darauf liegen, strategische Partnerschaften aufzubauen, die Beziehungen zu unseren Distributoren und Einzelhändlern zu vertiefen und neue Marktchancen zu erschließen, während wir unsere internationale Präsenz weiter ausbauen."

Ochoa verfügt über umfangreiche Erfahrungen in der internationalen Spielzeug-, Lizenz- und Unterhaltungsbranche. Zuletzt war er als kaufmännischer Leiter bei Toikido und als geschäftsführender Manager bei Zuru Toys tätig, wo er die kommerziellen Aktivitäten des Unternehmens in Europa leitete. Er verfügt über fundierte Kenntnisse im globalen Vertrieb und Einzelhandel und kann auf Erfolge beim Aufbau marktübergreifender Beziehungen und bei der Steigerung des Umsatzes in verschiedenen Regionen verweisen.

„Will verfügt über ein tiefgreifendes Verständnis der internationalen Marktlandschaft und bringt eine ausgewogene Mischung aus Erfahrung und unternehmerischer Energie in diese Position ein", erklärte Ben Kaplan, Mitbegründer und Partner bei Relatable. „Er ist eine hervorragende Ergänzung für unser Team, während wir auf die nächste Phase unseres globalen Wachstums hinarbeiten."

In seiner neuen Funktion wird sich Ochoa darauf konzentrieren, die Präsenz von Relatable in wichtigen globalen Märkten auszubauen, Markteinführungsstrategien zu entwickeln und eng mit regionalen Teams und Partnern zusammenzuarbeiten, um internationale Produkteinführungen zu unterstützen.

Weitere Informationen zu den Produkten von Relatable finden Sie unter www.relatable.com.

Informationen zu Relatable

Relatable (ehemals What Do You Meme?) ist ein kreativer Think Tank, der von Entwicklern und Entertainern betrieben wird, die unterhaltsame, soziale und natürlich relevante Spiele, Spielzeuge, Plüschartikel und Wellnessprodukte für alle Altersgruppen entwickeln. Das Unternehmen wurde 2016 von Ben Kaplan, Elie Ballas und Elliot Tebele gegründet und ursprünglich nach seinem Flaggschiff-Spiel, What Do You Meme?, benannt. Im Jahr 2023 wurde es umbenannt, um sein vielfältiges Angebot widerzuspiegeln. Zu den bemerkenswerten Produkten zählen Emotional Support Pals, Buzzed, Let's Get Deep, Incoherent, Tower Stack, Hunt A Killer und die viralen Heizkissen Happy Helpers Menstruation Crustacean. Mit einem Marktanteil von über 30 % ist Relatable der Marktführer im Bereich Partyspiele für Erwachsene. Relatable ist das am schnellsten wachsende Unternehmen für Spielzeug und Spiele, und What Do You Meme? ist nach wie vor ein weltweiter Bestseller. Die Produkte sind bei Walmart, Target, Amazon und online unter relatable.com erhältlich. Folgen Sie uns auf Instagram und TikTok für Updates.

