Wacker Neuson auf Kurs zu Jahreszielen - Aktien gefragt

Am Aktienmarkt nahmen Anleger dies positiv zur Kenntnis. So legte die Aktie bis zum frühen Nachmittag um bis zu 3,5 Prozent zu. Zu Handelsbeginn war es sogar zunächst um fast acht Prozent nach oben gegangen. Damit setzte der Kurs seinen guten Lauf fort. Seit Jahresbeginn hat das Papier fast 65 Prozent gewonnen. Wacker Neuson habe im zweiten Quartal die erwartete saisonal übliche Erholung vollzogen, bemerkte Martin Comtesse vom Analysehaus Jefferies. In Europa hätten die Geschäfte angezogen.

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Baumaschinenhersteller Wacker Neuson hat im ersten Halbjahr einen Umsatz- und Gewinnrückgang verzeichnet. Die Erholung verlaufe in manchen Märkten nur langsam, teilte das im SDax gelistete Unternehmen am Donnerstag in München mit. Dabei lief es im zweiten Quartal aber schon besser: Umsatz und operative Marge stiegen gegenüber dem Vorquartal. Dabei profitierte das Unternehmen von Effizienzsteigerungen.

Im ersten Halbjahr sank der Umsatz jedoch um rund elf Prozent auf knapp 1,1 Milliarden Euro. Dabei hätten sich Kunden in der Region Amerikas wegen der anhaltenden makroökonomischen und geopolitischen Unsicherheit stärker mit Bestellungen zurückgehalten als in Europa, hieß es von Wacker Neuson. Während in der Region EMEA (Europa, Afrika, Naher Osten) die Erlöse um 9,8 Prozent zurückgingen, war das Minus in der Region Amerikas mit gut 13 Prozent höher.

Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) fiel um ein Drittel auf gut 56 Millionen Euro. Unter dem Strich verdiente Wacker Neuson mit 28,8 Millionen Euro 47 Prozent weniger.

An der Prognose hält Wacker Neuson fest. Der Konzernumsatz soll zwischen 2,1 und 2,3 Milliarden Euro liegen. Die operative Marge sieht Wacker Neuson zwischen 6,5 und 7,5 Prozent. Im ersten Halbjahr war sie um 1,8 Prozentpunkte auf 5,2 Prozent gefallen.

Dabei hofft das Unternehmen, kurz- und auch mittelfristig von konjunkturellen Impulsen, wie dem erwarteten Infrastrukturpaket in Deutschland, zu profitieren./nas/men/mis

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Wacker Neuson Aktie Die Wacker Neuson Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,10 % und einem Kurs von 17.280 auf Ariva Indikation (14. August 2025, 15:09 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Wacker Neuson Aktie um +4,76 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -5,71 %. Die Marktkapitalisierung von Wacker Neuson bezifferte sich zuletzt auf 1,69 Mrd.. Wacker Neuson zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,6000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,6400 %. Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 24,111EUR. Von den letzten 9 Analysten der Wacker Neuson Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 16,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 27,00EUR was eine Bandbreite von -33,61 %/+12,03 % bedeutet.



