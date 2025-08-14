    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsWacker Neuson AktievorwärtsNachrichten zu Wacker Neuson

    ROUNDUP

    85 Aufrufe 85 0 Kommentare 0 Kommentare

    Wacker Neuson auf Kurs zu Jahreszielen - Aktien gefragt

    Für Sie zusammengefasst
    • Umsatz und Gewinn von Wacker Neuson sanken stark.
    • Erholung in Europa, aber langsame Rückkehr in Amerika.
    • Prognose bleibt: Umsatz 2,1-2,3 Mrd. Euro angestrebt.
    ROUNDUP - Wacker Neuson auf Kurs zu Jahreszielen - Aktien gefragt
    Foto: Wolfilser - stock.adobe.com

    MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Baumaschinenhersteller Wacker Neuson hat im ersten Halbjahr einen Umsatz- und Gewinnrückgang verzeichnet. Die Erholung verlaufe in manchen Märkten nur langsam, teilte das im SDax gelistete Unternehmen am Donnerstag in München mit. Dabei lief es im zweiten Quartal aber schon besser: Umsatz und operative Marge stiegen gegenüber dem Vorquartal. Dabei profitierte das Unternehmen von Effizienzsteigerungen.

    Am Aktienmarkt nahmen Anleger dies positiv zur Kenntnis. So legte die Aktie bis zum frühen Nachmittag um bis zu 3,5 Prozent zu. Zu Handelsbeginn war es sogar zunächst um fast acht Prozent nach oben gegangen. Damit setzte der Kurs seinen guten Lauf fort. Seit Jahresbeginn hat das Papier fast 65 Prozent gewonnen. Wacker Neuson habe im zweiten Quartal die erwartete saisonal übliche Erholung vollzogen, bemerkte Martin Comtesse vom Analysehaus Jefferies. In Europa hätten die Geschäfte angezogen.

    Im ersten Halbjahr sank der Umsatz jedoch um rund elf Prozent auf knapp 1,1 Milliarden Euro. Dabei hätten sich Kunden in der Region Amerikas wegen der anhaltenden makroökonomischen und geopolitischen Unsicherheit stärker mit Bestellungen zurückgehalten als in Europa, hieß es von Wacker Neuson. Während in der Region EMEA (Europa, Afrika, Naher Osten) die Erlöse um 9,8 Prozent zurückgingen, war das Minus in der Region Amerikas mit gut 13 Prozent höher.

    Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) fiel um ein Drittel auf gut 56 Millionen Euro. Unter dem Strich verdiente Wacker Neuson mit 28,8 Millionen Euro 47 Prozent weniger.

    An der Prognose hält Wacker Neuson fest. Der Konzernumsatz soll zwischen 2,1 und 2,3 Milliarden Euro liegen. Die operative Marge sieht Wacker Neuson zwischen 6,5 und 7,5 Prozent. Im ersten Halbjahr war sie um 1,8 Prozentpunkte auf 5,2 Prozent gefallen.

    Dabei hofft das Unternehmen, kurz- und auch mittelfristig von konjunkturellen Impulsen, wie dem erwarteten Infrastrukturpaket in Deutschland, zu profitieren./nas/men/mis

    Wacker Neuson

    +3,21 %
    +4,76 %
    -5,71 %
    -0,22 %
    +59,53 %
    +21,64 %
    +37,75 %
    +44,37 %
    +0,42 %
    ISIN:DE000WACK012WKN:WACK01

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Wacker Neuson Aktie

    Die Wacker Neuson Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,10 % und einem Kurs von 17.280 auf Ariva Indikation (14. August 2025, 15:09 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Wacker Neuson Aktie um +4,76 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -5,71 %.

    Die Marktkapitalisierung von Wacker Neuson bezifferte sich zuletzt auf 1,69 Mrd..

    Wacker Neuson zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,6000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,6400 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 24,111EUR. Von den letzten 9 Analysten der Wacker Neuson Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 16,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 27,00EUR was eine Bandbreite von -33,61 %/+12,03 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Wacker Neuson - WACK01 - DE000WACK012

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Wacker Neuson. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    ROUNDUP Wacker Neuson auf Kurs zu Jahreszielen - Aktien gefragt Der Baumaschinenhersteller Wacker Neuson hat im ersten Halbjahr einen Umsatz- und Gewinnrückgang verzeichnet. Die Erholung verlaufe in manchen Märkten nur langsam, teilte das im SDax gelistete Unternehmen am Donnerstag in München mit. Dabei lief …