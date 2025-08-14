3-Jahreshoch bei US-Erzeugerpreisen – Zinssenkungsrallye an Wall Street kippt

Besonders dynamisch entwickelten sich die Dienstleistungspreise, die um 1,1 Prozent anzogen – der stärkste Anstieg seit März 2022. Innerhalb dieses Sektors stiegen die Margen im Groß- und Einzelhandel um 2 Prozent, angeführt vom Großhandel mit Maschinen und Ausrüstung. Die Preise für Waren ohne Lebensmittel und Energie kletterten um 0,4 Prozent. Insgesamt entfielen mehr als drei Viertel des monatlichen Anstiegs auf Dienstleistungen.

Die US-Erzeugerpreise sind im Juli so stark gestiegen wie seit drei Jahren nicht mehr. Der Produzentenpreisindex (PPI), der die Preisentwicklung auf der Großhandelsstufe misst und oft als Frühindikator für Inflation gilt, legte gegenüber dem Vormonat um 0,9 Prozent zu – deutlich stärker als die erwarteten 0,2 Prozent und nach einem unveränderten Juni. Auf Jahressicht beschleunigte sich die Großhandelsinflation von revidierten 2,3 Prozent auf 3,3 Prozent und erreichte damit den höchsten Stand seit fünf Monaten.

Auch der Kern-PPI, der schwankungsanfällige Komponenten wie Energie und Lebensmittel ausklammert, stieg im Monatsvergleich um 0,9 Prozent und auf Jahressicht von 2,6 auf 3,7 Prozent. Das war der höchste Wert seit März 2022 und lag klar über den Prognosen von 2,9 Prozent.

Ökonomen sehen den starken Anstieg der Erzeugerpreise teilweise als Folge höherer Importkosten infolge der von der Trump-Regierung verhängten Zölle. Diese verteuern vor allem Maschinen, Ausrüstung und bestimmte Vorprodukte. Zwar gehen viele Fed-Vertreter davon aus, dass die Zölle die Inflation in der zweiten Jahreshälfte vorübergehend anheizen werden, doch ist umstritten, ob es sich um einen einmaligen Effekt oder um einen längerfristigen Trend handelt.

Die Daten dämpften die jüngste Hoffnung auf eine rasche Entspannung der Inflation, nachdem der Verbraucherpreisindex Anfang der Woche nur einen moderaten Anstieg gezeigt hatte. Die Aktienkurse fielen und die Anleiherenditen stiegen nach dem unerwartet starken Inflationswert. Händler reduzierten ihre Wetten auf eine Zinssenkung der US-Notenbank im September: Die S&P-500-Futures gaben in einer ersten Reaktion um 0,4 Prozent nach, während die Rendite zweijähriger US-Staatsanleihen, die besonders sensibel auf geldpolitische Signale reagiert, um einen Basispunkt auf 3,69 Prozent stieg. Der Dollar-Index schwankt und die Geldmärkte sehen nur noch eine 90-prozentige Wahrscheinlichkeit für eine Zinssenkung – am Vortag war diese noch vollständig eingepreist.

Vor diesem Hintergrund richtet sich der Blick auf das jährliche Zentralbanker-Treffen in Jackson Hole vom 21. bis 23. August. Dort könnte Fed-Chef Jerome Powell – ähnlich wie im Vorjahr – Signale für künftige geldpolitische Schritte geben. Die Fed steht dabei vor einem Balanceakt: Sie will die Inflation näher an ihr Ziel von 2 Prozent bringen, ohne den bereits abkühlenden Arbeitsmarkt zu stark zu belasten.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion





