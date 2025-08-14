Skoda Vision O
Kombi-Konzept hebt mit aerodynamischem Exterieurdesign Modern Solid auf das nächste Level
der kommenden Kombi-Konzeptstudie und zeigt eine Weiterentwicklung der Modern
Solid-Designsprache
> Das Exterieur der Vision O zeichnet sich durch eine klare Fokussierung auf
Aerodynamik und markant gezeichnete Linien aus
Dach, das Elemente des Designs zukünftiger Skoda Kombimodelle aufweist
Skoda präsentiert das erste Exterieur-Video der Designstudie Vision O und
enthüllt Details zur Weiterentwicklung der Designsprache Modern Solid. Ein Blick
auf das elegant gestaltete Heck des Kombimodells unterstreicht den klaren Fokus
auf Aerodynamik. Mit dem Konzept Vision O baut Skoda seine Führungsposition im
europäischen Kombi-Segment aus und schlägt mutig einen neuen Innovationskurs für
zukünftige Modelle ein.
Oliver Stefani, Leiter Skoda Design, erklärt: "Mit der Vision O entwickeln wir
unsere Designsprache Modern Solid konsequent weiter, steigern ihre emotionale
Anziehungskraft und verfeinern unsere Markenidentität. Das neue Designkonzept
unterstreicht auch unseren Anspruch, Grenzen zu verschieben und kontinuierlich
Innovationen in das zukünftige Automobildesign einzubringen. Klare Linien
betonen die Einfachheit und zeigen, dass wir unseren Markenwerten treu bleiben.
Die Vision O ist äußerst praktisch für den Alltag und überrascht mit
durchdachten Details."
Fließende Linien und markantes Lichtmotiv
Der Video-Teaser zeigt ein neues B-Säulen-Design, das nahtlos in das Heck der
Karosserie übergeht. Das abfallende Dach mit geteiltem Dachspoiler mündet in
schmale Rückleuchten, die eine charakteristische T-Form bilden und an das
typische 'Vier-Augen'-Lichtmotiv erinnern. Der Skoda Schriftzug und die
Modellbezeichnung 'Vision O' auf der Heckklappe ergänzen das Design der hinteren
Schürze und unterstreichen das einzigartige, moderne Exterieurdesign der Studie.
Vorstellung des neuen Konzeptfahrzeugs im September
Die Weltpremiere der Designstudie Skoda Vision O, die einen Ausblick auf die
Zukunft von Skoda im Kombi-Segment gibt, findet am 8. September 2025 in München
statt. Die Präsentation wird auch online über die YouTube-Kanäle von Skoda für
alle Zuschauer verfügbar sein.
Pressekontakt:
Ulrich Bethscheider-Kieser
Leiter Produkt- und Markenkommunikation
Telefon +49 6150 133 121
E-Mail: mailto:ulrich.bethscheider-kieser@skoda-auto.de
Karel Müller
Media Relations
Telefon: +49 6150 133 115
E-Mail: mailto:karel.mueller@skoda-auto.de
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Volkswagen (VW) Vz - 766403 - DE0007664039
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Volkswagen (VW) Vz. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Es würden schon lange mehr e Autos in D fahren,wenn auch die Strompreise so extrem niedrig wären wie in China, gleiches gilt für e Autos, die in D deutlich zu teuer sind . Beiläufig erwähnt,weil China immer als Vorbild für e Autos genommen wird!Ausschlaggebend für den Durchbruch der e Autos ist der Strompreis und Zahl der Ladesäulen. Anstatt unter vielem anderen unnötigen Ausgaben,sich die Diäten zu erhöhen, gleich um 600 Euro monatlich,weil vorher nur armselige 11.000 Euro monatlich gab,hätten unsere möchtegern ehrenwerten feinen Wesen im Bundestag lieber die Stromsteuer für privaten Verbraucher kräftig gesenkt und Netztentgelte abgeschafft ,damit mehr Geld für Verbraucher bleibt und diese sich auch mal ein e Auto kaufen und vor allem leisten können,dann wären deutlich mehr Autos von VW und anderen im Konzern verkauft worden