    Kombi-Konzept hebt mit aerodynamischem Exterieurdesign Modern Solid auf das nächste Level

    Mladá Boleslav (ots) - > Ein Teaser-Video enthüllt erste Details zum Exterieur
    der kommenden Kombi-Konzeptstudie und zeigt eine Weiterentwicklung der Modern
    Solid-Designsprache

    > Das Exterieur der Vision O zeichnet sich durch eine klare Fokussierung auf
    Aerodynamik und markant gezeichnete Linien aus

    > Das Konzept verfügt über schmale, T-förmige Rückleuchten und ein abfallendes
    Dach, das Elemente des Designs zukünftiger Skoda Kombimodelle aufweist

    Skoda präsentiert das erste Exterieur-Video der Designstudie Vision O und
    enthüllt Details zur Weiterentwicklung der Designsprache Modern Solid. Ein Blick
    auf das elegant gestaltete Heck des Kombimodells unterstreicht den klaren Fokus
    auf Aerodynamik. Mit dem Konzept Vision O baut Skoda seine Führungsposition im
    europäischen Kombi-Segment aus und schlägt mutig einen neuen Innovationskurs für
    zukünftige Modelle ein.

    Oliver Stefani, Leiter Skoda Design, erklärt: "Mit der Vision O entwickeln wir
    unsere Designsprache Modern Solid konsequent weiter, steigern ihre emotionale
    Anziehungskraft und verfeinern unsere Markenidentität. Das neue Designkonzept
    unterstreicht auch unseren Anspruch, Grenzen zu verschieben und kontinuierlich
    Innovationen in das zukünftige Automobildesign einzubringen. Klare Linien
    betonen die Einfachheit und zeigen, dass wir unseren Markenwerten treu bleiben.
    Die Vision O ist äußerst praktisch für den Alltag und überrascht mit
    durchdachten Details."

    Fließende Linien und markantes Lichtmotiv

    Der Video-Teaser zeigt ein neues B-Säulen-Design, das nahtlos in das Heck der
    Karosserie übergeht. Das abfallende Dach mit geteiltem Dachspoiler mündet in
    schmale Rückleuchten, die eine charakteristische T-Form bilden und an das
    typische 'Vier-Augen'-Lichtmotiv erinnern. Der Skoda Schriftzug und die
    Modellbezeichnung 'Vision O' auf der Heckklappe ergänzen das Design der hinteren
    Schürze und unterstreichen das einzigartige, moderne Exterieurdesign der Studie.

    Vorstellung des neuen Konzeptfahrzeugs im September

    Die Weltpremiere der Designstudie Skoda Vision O, die einen Ausblick auf die
    Zukunft von Skoda im Kombi-Segment gibt, findet am 8. September 2025 in München
    statt. Die Präsentation wird auch online über die YouTube-Kanäle von Skoda für
    alle Zuschauer verfügbar sein.

    Pressekontakt:

    Ulrich Bethscheider-Kieser
    Leiter Produkt- und Markenkommunikation
    Telefon +49 6150 133 121
    E-Mail: mailto:ulrich.bethscheider-kieser@skoda-auto.de

    Karel Müller
    Media Relations
    Telefon: +49 6150 133 115
    E-Mail: mailto:karel.mueller@skoda-auto.de


