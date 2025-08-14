Kombi-Konzept hebt mit aerodynamischem Exterieurdesign Modern Solid auf das nächste Level

Mladá Boleslav (ots) - > Ein Teaser-Video enthüllt erste Details zum Exterieur

> Das Konzept verfügt über schmale, T-förmige Rückleuchten und ein abfallendesDach, das Elemente des Designs zukünftiger Skoda Kombimodelle aufweistSkoda präsentiert das erste Exterieur-Video der Designstudie Vision O undenthüllt Details zur Weiterentwicklung der Designsprache Modern Solid. Ein Blickauf das elegant gestaltete Heck des Kombimodells unterstreicht den klaren Fokusauf Aerodynamik. Mit dem Konzept Vision O baut Skoda seine Führungsposition imeuropäischen Kombi-Segment aus und schlägt mutig einen neuen Innovationskurs fürzukünftige Modelle ein.Oliver Stefani, Leiter Skoda Design, erklärt: "Mit der Vision O entwickeln wirunsere Designsprache Modern Solid konsequent weiter, steigern ihre emotionaleAnziehungskraft und verfeinern unsere Markenidentität. Das neue Designkonzeptunterstreicht auch unseren Anspruch, Grenzen zu verschieben und kontinuierlichInnovationen in das zukünftige Automobildesign einzubringen. Klare Linienbetonen die Einfachheit und zeigen, dass wir unseren Markenwerten treu bleiben.Die Vision O ist äußerst praktisch für den Alltag und überrascht mitdurchdachten Details."Fließende Linien und markantes LichtmotivDer Video-Teaser zeigt ein neues B-Säulen-Design, das nahtlos in das Heck derKarosserie übergeht. Das abfallende Dach mit geteiltem Dachspoiler mündet inschmale Rückleuchten, die eine charakteristische T-Form bilden und an dastypische 'Vier-Augen'-Lichtmotiv erinnern. Der Skoda Schriftzug und dieModellbezeichnung 'Vision O' auf der Heckklappe ergänzen das Design der hinterenSchürze und unterstreichen das einzigartige, moderne Exterieurdesign der Studie.Vorstellung des neuen Konzeptfahrzeugs im SeptemberDie Weltpremiere der Designstudie Skoda Vision O, die einen Ausblick auf dieZukunft von Skoda im Kombi-Segment gibt, findet am 8. September 2025 in Münchenstatt. Die Präsentation wird auch online über die YouTube-Kanäle von Skoda füralle Zuschauer verfügbar sein.Pressekontakt:Ulrich Bethscheider-KieserLeiter Produkt- und MarkenkommunikationTelefon +49 6150 133 121E-Mail: mailto:ulrich.bethscheider-kieser@skoda-auto.deKarel MüllerMedia RelationsTelefon: +49 6150 133 115E-Mail: mailto:karel.mueller@skoda-auto.de