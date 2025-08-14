JPMORGAN stuft Adyen auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Adyen nach Halbjahreszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 2500 Euro belassen. Der Umsatz des Zahlungsdienstleisters liege um acht Prozent unter der Konsensschätzung, schrieb Sandeep Deshpande in einer ersten Einschätzung am Donnerstag. Die Schwäche im zweiten Quartal habe niedrigere Jahresziele zur Folge, die in den Konsensschätzungen aber bereits abgebildet seien./bek/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2025 / 08:08 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2025 / 08:08 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Adyen Parts Sociales Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -9,87 % und einem Kurs von 1.326EUR auf Tradegate (14. August 2025, 15:15 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Sandeep Deshpande

Analysiertes Unternehmen: Adyen

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 2500

Kursziel alt: 2500

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

