JPMORGAN stuft Adyen auf 'Overweight'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Adyen nach Halbjahreszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 2500 Euro belassen. Der Umsatz des Zahlungsdienstleisters liege um acht Prozent unter der Konsensschätzung, schrieb Sandeep Deshpande in einer ersten Einschätzung am Donnerstag. Die Schwäche im zweiten Quartal habe niedrigere Jahresziele zur Folge, die in den Konsensschätzungen aber bereits abgebildet seien./bek/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2025 / 08:08 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2025 / 08:08 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Adyen Parts Sociales Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -9,87 % und einem Kurs von 1.326EUR auf Tradegate (14. August 2025, 15:15 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Sandeep Deshpande
Analysiertes Unternehmen: Adyen
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 2500
Kursziel alt: 2500
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
