Einbecker Brauhaus: Prognose 2025 gesenkt nach Sommerabsatz-Einbruch
Die Braubranche steht vor turbulenten Zeiten. Auch die Einbecker Brauhaus AG bleibt von diesen Herausforderungen nicht verschont. Ein unerwarteter Absatzeinbruch zwingt das Unternehmen, seine Prognosen für 2025 zu überdenken.
Foto: adobe.stock.com
- Die Einbecker Brauhaus AG revidiert ihre Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2025 aufgrund eines unerwarteten Absatzeinbruchs im Sommergeschäft.
- Der Vorstand hatte ursprünglich mit einer Stabilisierung der Absatz- und Umsatzentwicklung sowie einem positiven Ergebnis im niedrigen sechsstelligen Bereich gerechnet.
- Die Braubranche leidet unter einer anhaltenden Kaufzurückhaltung, was zu erheblichen Absatzrückgängen in den starken Saisonmonaten Juni und Juli 2025 führte.
- Die Gesellschaft erwartet keine signifikante Verbesserung der Rahmenbedingungen im weiteren Verlauf des Jahres 2025.
- Die angepasste Prognose geht von deutlich unter Plan liegenden Umsatzerlösen aus, mit einem erwarteten Jahresfehlbetrag von bis zu 1,3 Millionen Euro.
- Die Mitteilung wurde als Insiderinformation veröffentlicht und ist Teil der gesetzlichen Meldepflichten der Einbecker Brauhaus AG.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte