AVAIO Digital erreicht wichtigen Entwicklungsmeilenstein am vollständig mit Strom versorgten, KI-fähigen Algete Data Hub in Madrid, Spanien

Stromversorgung gesichert und Genehmigungen erteilt für die Entwicklung eines wichtigen neuen 64-MW-Rechenzentrums-Campus im Herzen von Madrids digitalem Korridor zur Unterstützung der regionalen und arbeitsmarktbezogenen Entwicklung in einem der am schnellsten wachsenden Rechenzentrumsmärkte Europas

MADRID, 14. August 2025 /PRNewswire/ -- AVAIO Digital freut sich, sein erstes Rechenzentrum in Spanien anzukündigen, das strategisch günstig in der Stadt Algete in der Region Madrid liegt. Durch seine Lage im nördlichen Korridor der spanischen Hauptstadt befindet sich das Projekt im Herzen des Technologiekorridors von Madrid. Diese Investition in Höhe von 650 Millionen Euro wird dazu beitragen, Spaniens schnell wachsenden Technologiesektor zu beschleunigen, neue Möglichkeiten für die Entwicklung von Arbeitskräften in der Region zu eröffnen und Madrids großen Pool an Fachkräften zu nutzen, voraussichtlich über 500 Arbeitsplätze während der Bauphase und ungefähr weitere 50 Arbeitsplätze vor Ort zu schaffen, sobald das Projekt in Betrieb ist.