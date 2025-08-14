Nach den Erzeugerpreisen
Party vorbei? Jetzt wird es fraglich, ob die Fed den Leitzins senkt
Wall-Street-Händler setzten verstärkt auf baldige Zinssenkungen der US-Notenbank – Aktien auf Rekordhoch, Anleiherenditen und Dollar fallen. Doch mit dem aktuellen Erzeugerpreis-Bericht sieht die Lage anders aus.
- Wall Street setzt auf Zinssenkungen der Fed.
- Erzeugerpreise steigen stark, Inflationssorgen wachsen.
- Aktien erreichen Rekordhoch, Anleiherenditen fallen.
- Report: Tech-Aktien mit Crash-Tendenzen
An der Wall Street nahmen die Wetten seit Dienstag zu, dass die US-Notenbank Federal Reserve schon bald die Zinsen senken würde. Aktien erreichten Rekordstände, während die Renditen von US-Staatsanleihen sowie der US-Dollar fielen.
Nur einen Tag, nachdem ein Bericht moderate Inflationsdaten gezeigt hatte, preisten Händler vollständig eine Zinssenkung um 0,25 Prozentpunkte im September ein – einige spekulierten sogar auf einen größeren Schritt.
Das gehört aber wieder der Geschichte, denn die Erzeugerpreisdaten vom Donnerstag sprechen eine andere Sprache.
Die US-Erzeugerpreise sind im Juli so stark gestiegen wie seit drei Jahren nicht mehr. Der Produzentenpreisindex (PPI), der die Preisentwicklung auf der Großhandelsstufe misst und oft als Frühindikator für Inflation gilt, legte gegenüber dem Vormonat um 0,9 Prozent zu – deutlich stärker als die erwarteten 0,2 Prozent und nach einem unveränderten Juni.
"Zollbedingte Kosten werden weiterhin von den Unternehmensmargen aufgefangen, statt an die Verbraucher weitergereicht zu werden – das gibt der Fed Spielraum für einen Kurswechsel, ohne Inflationsrisiken auszulösen", sagte Fawad Razaqzada von City Index gegenüber Bloomberg.
Es stellt sich nun die Frage, wie lange das konstrukt aus niedrigem US-Dollar, den Zöllen und den starken Unternehmensgewinnen aufrecht erhalten werden kann. Denn auch wenn der US-Dollar schwach bliebe und der US-Export daher weiter stark: Es mehren sich die Sorgen der Anleger, dass die Inflation durch zu hohe Importkosten weiter angeheizt werden könnte. Und damit bleibt es doch fraglich, ob die Federal Reserve (Fed) den US-Leitzins tatsächlich am 17. September senken wird.
Denn die US-amerikanische Notenbank hatte ihren Leitzins im vergangenen Monat unverändert in der Spanne von 4,25 Prozent bis 4,5 Prozent belassen.
Der Markt reagierte am Donnerstag entsprechend. Kurz nach Veröffentlichung der Daten fielen die marktbreiten Indizes.
Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion