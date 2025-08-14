95 Prozent der Unternehmen scheitern an Responsible AI

Bengaluru, Indien (ots/PRNewswire) - Trotz wachsender Anforderungen erreichen

nur wenige Unternehmen ethische Standards im Einsatz von Künstlicher

Intelligenz, agentenbasierte KI verschärft die Lage



Das Infosys Knowledge Institute (https://www.infosys.com/iki.html) (IKI), ein

Forschungszweig von Infosys (http://www.infosys.com/) (NSE: INFY), (BSE: INFY),

(NYSE: INFY), einem weltweit führenden Anbieter von digitalen Dienstleistungen

und Beratung der nächsten Generation, veröffentlicht seine aktuelle Studie über

den verantwortungsvollen Einsatz von KI in Unternehmen. Für den "Responsible

Enterprise AI in the Agentic Era" Report wurden mehr als 1.500 Führungskräfte in

Deutschland, Frankreich, Großbritannien, den USA und Australien befragt und

interviewt. Die Umfrage zeigt deutliche Lücken in der Fähigkeit von

Organisationen, künstliche Intelligenz verantwortungsbewusst einzusetzen. 78

Prozent der Unternehmen betrachten Responsible AI als Motor für ihr Wachstum.

Doch nur zwei Prozent haben geeignete Kontrollen implementiert, um

Reputationsrisiken und finanzielle Verluste zu vermeiden.







Dazu zählen unter anderem Verstöße gegen den Datenschutz, ethisch

problematisches Verhalten, Diskriminierung, Regelverstöße oder fehlerhafte

Prognosen. 77 Prozent der befragten Unternehmen gaben an, dadurch finanzielle

Verluste erlitten zu haben. 53 Prozent berichten von Reputationsschäden.



Wichtige Erkenntnisse und Empfehlungen aus dem Infosys Responsible Enterprise AI

in the Agentic Era-Report in Kürze:



- KI-Risiken sind weit verbreitet und können schwerwiegende Folgen haben



- o 95 Prozent der Führungskräfte auf C-Level berichten von Vorfällen in

Zusammenhang mit KI in den letzten zwei Jahren.

- o 39 Prozent kategorisieren diese Schäden als "schwerwiegend" oder "extrem

schwerwiegend". In Deutschland sind es sogar 40 Prozent.

- o 86 Prozent der befragten Führungskräfte, die bereits Erfahrungen mit

agentischer KI gesammelt haben, gehen davon aus, dass diese Technologie neue

Risiken und Herausforderungen mit sich bringt, wenn es darum geht,

Vorschriften einzuhalten.

- Die Fähigkeiten im Bereich Responsible AI (RAI) sind lückenhaft und

ineffizient



- o Nur zwei Prozent der Unternehmen erfüllten alle Standards, die im internen

RAI-Fähigkeitsbenchmark von Infosys - "RAISE BAR" genannt - festgelegt sind.

Sie werden als "RAI-Leader" bezeichnet. 15 Prozent der Organisationen

erfüllen drei Viertel der Standards (RAI-Follower). Seite 1 von 4 Seite 2 ►



