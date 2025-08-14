95 Prozent der Unternehmen scheitern an Responsible AI

    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsInfosys AktievorwärtsNachrichten zu Infosys

    Bengaluru, Indien (ots/PRNewswire) - Trotz wachsender Anforderungen erreichen
    nur wenige Unternehmen ethische Standards im Einsatz von Künstlicher
    Intelligenz, agentenbasierte KI verschärft die Lage

    Das Infosys Knowledge Institute (https://www.infosys.com/iki.html) (IKI), ein
    Forschungszweig von Infosys (http://www.infosys.com/) (NSE: INFY), (BSE: INFY),
    (NYSE: INFY), einem weltweit führenden Anbieter von digitalen Dienstleistungen
    und Beratung der nächsten Generation, veröffentlicht seine aktuelle Studie über
    den verantwortungsvollen Einsatz von KI in Unternehmen. Für den "Responsible
    Enterprise AI in the Agentic Era" Report wurden mehr als 1.500 Führungskräfte in
    Deutschland, Frankreich, Großbritannien, den USA und Australien befragt und
    interviewt. Die Umfrage zeigt deutliche Lücken in der Fähigkeit von
    Organisationen, künstliche Intelligenz verantwortungsbewusst einzusetzen. 78
    Prozent der Unternehmen betrachten Responsible AI als Motor für ihr Wachstum.
    Doch nur zwei Prozent haben geeignete Kontrollen implementiert, um
    Reputationsrisiken und finanzielle Verluste zu vermeiden.

    Der Bericht zeigt, welche Folgen schlecht umgesetzte KI-Systeme haben können.
    Dazu zählen unter anderem Verstöße gegen den Datenschutz, ethisch
    problematisches Verhalten, Diskriminierung, Regelverstöße oder fehlerhafte
    Prognosen. 77 Prozent der befragten Unternehmen gaben an, dadurch finanzielle
    Verluste erlitten zu haben. 53 Prozent berichten von Reputationsschäden.

    Wichtige Erkenntnisse und Empfehlungen aus dem Infosys Responsible Enterprise AI
    in the Agentic Era-Report in Kürze:

    - KI-Risiken sind weit verbreitet und können schwerwiegende Folgen haben

    - o 95 Prozent der Führungskräfte auf C-Level berichten von Vorfällen in
    Zusammenhang mit KI in den letzten zwei Jahren.
    - o 39 Prozent kategorisieren diese Schäden als "schwerwiegend" oder "extrem
    schwerwiegend". In Deutschland sind es sogar 40 Prozent.
    - o 86 Prozent der befragten Führungskräfte, die bereits Erfahrungen mit
    agentischer KI gesammelt haben, gehen davon aus, dass diese Technologie neue
    Risiken und Herausforderungen mit sich bringt, wenn es darum geht,
    Vorschriften einzuhalten.
    - Die Fähigkeiten im Bereich Responsible AI (RAI) sind lückenhaft und
    ineffizient

    - o Nur zwei Prozent der Unternehmen erfüllten alle Standards, die im internen
    RAI-Fähigkeitsbenchmark von Infosys - "RAISE BAR" genannt - festgelegt sind.
    Sie werden als "RAI-Leader" bezeichnet. 15 Prozent der Organisationen
    erfüllen drei Viertel der Standards (RAI-Follower).
