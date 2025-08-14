    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    'Die Steuer macht das Amt' - Hessen startet Pilotprojekt

    Für Sie zusammengefasst
    • Testprojekt in Hessen: Finanzamt übernimmt Steuererklärung
    • Bürger sollen entlastet, Verwaltung effizienter werden
    • Vorschlag zur Steuerfestsetzung wird automatisch gesendet

    WIESBADEN (dpa-AFX) - Für eine ausgewählte Gruppe von hessischen Steuerpflichtigen übernimmt testweise das Finanzamt die Einkommenssteuererklärung. Mit dem Pilotprojekt in Kassel sollen die Bürgerinnen und Bürger entlastet und die Verwaltung effizienter werden, wie Hessens Finanzminister Alexander Lorz (CDU) in Wiesbaden erläuterte.

    Konkret sieht das so aus: Das Finanzamt schickt den Steuerpflichtigen, deren Steuerdaten der Behörde mutmaßlich bereits vorliegen, einen Vorschlag für die Festsetzung der Einkommensteuer 2024. Dadurch kann die Abgabe einer Steuererklärung überflüssig werden. Die Bürgerinnen und Bürger müssten den Vorschlag nur noch prüfen, erläuterte das Ministerium. "Sind sie einverstanden, müssen sie nichts weiter unternehmen."

    Die Deutsche Steuer-Gewerkschaft begrüßte das Pilotprojekt als "wichtigen Schritt zu einer modernen, bürgerfreundlichen Steuerverwaltung"./löb/DP/jha





    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
