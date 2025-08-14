    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsGRENKE AktievorwärtsNachrichten zu GRENKE
    DZ BANK stuft Grenke auf 'Kaufen'

    FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Grenke nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 22 Euro belassen. Der Leasinganbieter habe wie erwartet schwache Zahlen veröffentlicht, aber die Prognose für 2025 bestätigt, was positiv sei, schrieb Philipp Häßler in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Aktie bleibe mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 9 auf Basis der Schätzungen für 2026 attraktiv bewertet./rob/bek/tih

    Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2025 / 14:34 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2025 / 14:38 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die GRENKE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,40 % und einem Kurs von 18,62EUR auf Tradegate (14. August 2025, 15:32 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: DZ BANK
    Analyst: Philipp Häßler
    Analysiertes Unternehmen: Grenke
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A



