Ether und XRP fallen nach Bessent-Aussage und US-PPI-Daten

Die Kryptomärkte stehen am Donnerstagnachmittag unter starkem Verkaufsdruck. Bitcoin fällt auf 118.768 US-Dollar, ein Rückgang von 1,5 Prozent. Ethereum verliert 3,67 Prozent und notiert bei 4.539 US-Dollar, während XRP mit einem Minus von 5,28 Prozent auf 3,10 US-Dollar abstürzt (Stand: 15:20 Uhr MESZ). Auslöser waren sowohl neue Äußerungen des US-Finanzministers Scott Bessent als auch überraschend hohe Inflationsdaten aus den USA.

In einer überraschenden Erklärung verkündete Bessent, die USA würden keine weiteren Bitcoin-Käufe tätigen. Stattdessen sollen konfiszierte Kryptowährungsbestände genutzt werden, um die bestehenden Reserven aufzustocken, während der Verkauf bestehender Bitcoin-Bestände gestoppt wird. Die aktuellen Reserven an Bitcoin werden auf 15 bis 20 Milliarden US-Dollar geschätzt.

US-PPI schockt Märkte – Inflation höher als erwartet

Parallel verschärften sich die Sorgen um die Inflation in den USA. Der Producer Price Index (PPI) für Juli stieg um 0,9 Prozent gegenüber dem Vormonat und übertraf damit die Erwartungen von Analysten, die nur mit 0,2 Prozent gerechnet hatten. Auf Jahresbasis legte der PPI um 3,3 Prozent zu, deutlich über den prognostizierten 2,5 Prozent.

Auch der Kern-PPI, der Nahrungsmittel- und Energiepreise ausschließt, schoss um 0,9 Prozent nach oben und übertraf damit erneut die Erwartungen von 0,2 Prozent. Diese Zahlen lassen Zweifel an der Wahrscheinlichkeit einer baldigen Zinssenkung durch die Fed aufkommen.

Arbeitsmarkt bleibt stabil – Fed unter Druck

Die Arbeitsmarktdaten lieferten ebenfalls kein Entlastungssignal: Die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe für die Woche bis zum 9. August lagen bei 224.000 und damit knapp unter den erwarteten 228.000, während die fortlaufenden Anträge bei 1,95 Millionen verharrten. Das weiterhin enge Arbeitsmarktumfeld in Verbindung mit den starken PPI-Daten verstärkt die Einschätzung, dass die Federal Reserve die Zinsen länger auf hohem Niveau belassen könnte, um die Inflation zu bremsen.

Finanzminister fordert aggressive Zinssenkungen

Trotz dieser makroökonomischen Daten mischt sich Bessent in die Geldpolitik ein. In einem Fernsehinterview bei Bloomberg Surveillance sprach er sich für eine Serie drastischer Zinssenkungen aus, beginnend mit 50 Basispunkten im September. Nach seiner Ansicht sollte der Leitzins insgesamt um 150 bis 175 Basispunkte gesenkt werden, deutlich mehr als von den Märkten aktuell erwartet.

"Wir könnten eine Reihe von Zinssenkungen starten", sagte Bessent. "Losgehen sollte es im September mit einem großen Schritt von 0,5 Prozent." Die Fed hatte Ende Juli die Leitzinsspanne bei 4,25 bis 4,5 Prozent belassen. Analysten erwarten nun eher eine moderate Senkung von 25 Basispunkten, während Bessent einen aggressiveren Kurs fordert.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion



