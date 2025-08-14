    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSaab Registered (B) AktievorwärtsNachrichten zu Saab Registered (B)

    Putin und Trump in Alaska

    Von Rheinmetall bis Saab: Warum Europas Waffenaktien weiter durchladen!

    Europäische Rüstungsaktien könnten laut Branchenexperten weiter zulegen. Sogar dann, wenn Donald Trump und Wladimir Putin am Freitag in Alaska überraschend einen Durchbruch im Ukraine-Krieg erzielen sollten.

    Foto: MSgt Sean M. Worrell - US Air Force

    Der mehr als drei Jahre andauernde Konflikt hatte in vielen NATO-Staaten zu einer massiven Aufstockung der Verteidigungsbudgets geführt, wovon Unternehmen wie Rheinmetall, Leonardo, Thales oder Saab stark profitierten.

    Seit Jahresbeginn hat der Stoxx Europe Aerospace and Defense Index bereits um über 50 Prozent zugelegt. Laut Dmitrii Ponomarev von VanEck EU ist der Aufschwung nicht nur auf Nachlieferungen für die Ukraine zurückzuführen. Europa habe begonnen, seine Streitkräfte langfristig zu modernisieren, mit einem neuen NATO-Ziel von fünf Prozent des Bruttoinlandsprodukts für Verteidigungsausgaben. "Selbst mit einem Friedensabkommen werden die Lagerbestände nicht von allein aufgefüllt", sagte er gegenüber CNBC.

    Auch Christopher Granville von TS Lombard sieht eine "Win-Win-Situation" für den Sektor: Entweder scheitern die Verhandlungen, was weitere Aufrüstung nötig mache, oder ein Friedensschluss hinterlässt eine weiterhin starke russische Armee, die europäische Regierungen zu hohen Verteidigungsbudgets zwinge.

    Rüstungsmanager wie Dimitrios Kottas von Delian Alliance Industries oder Saab-Chef Micael Johansson rechnen unabhängig vom Ukraine-Verlauf mit einem mindestens zehn Jahre dauernden Modernisierungszyklus. "Selbst bei einem Waffenstillstand wird niemand die Investitionen zurückfahren", so Johansson.

    Nicht alle Aktien liefen zuletzt glatt. Rheinmetall verlor am Donnerstag acht Prozent nach Quartalszahlen unter den Erwartungen, bestätigte jedoch seine Jahresprognose dank erwarteter Großaufträge in der zweiten Jahreshälfte. Die Aktie hat 2025 dennoch rund 160 Prozent zugelegt. Christoph Laskawi von der Deutschen Bank betonte, das Potenzial für Auftragseingänge bleibe "bedeutend".

    Auch wenn Analysten wie Charles Armitage von Citi einzelne Überflieger wie Hensoldt, Renk und Saab jüngst abgestuft haben, bleibt die Grundstimmung optimistisch. Premier-Mitons Investmentchef Neil Birrell erwartet langfristig weiter steigende Ausgaben für Verteidigung und Infrastruktur:

    "Der Trend zur regionalen Selbstversorgung ist sehr langfristig und Verteidigungsaktien werden davon stark profitieren."

    Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.


    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.


    Verfasst vonRedakteurNicolas Ebert
    6 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
