Kein Plan von betrieblicher Altersvorsorge? / Diese vier Tipps helfen dabei, einen guten von einem schlechten Vertrag zu unterscheiden (FOTO)
Offenburg (ots) - Zwölf Millionen Beschäftigte zahlen in Deutschland in die
betriebliche Altersvorsorge ein. Trotzdem ist die "Betriebsrente" im Vergleich
zur gesetzlichen und privaten Altersvorsorge etwas in Vergessenheit geraten. Die
von der Bundesregierung geplante Reform der betrieblichen Altersvorsorge (bAV)
könnte der sogenannten zweiten Säule der Altersvorsorge neuen Aufschwung
verschaffen. Versicherungs-Insider Marc Karkossa, Gründer der Plattform DYNO,
rät vor diesem Hintergrund Sparer:innen dazu, ihre bAV-Verträge zu überprüfen.
Er warnt vor versteckten Kosten, zu hohen Provisionen und wenig Transparenz über
den Rentenanspruch: "Die für die Prüfung des Vertrags erforderlichen
Informationen sind häufig über verschiedene Stellen verteilt, etwa beim
Versicherer, beim Arbeitgeber oder in privaten Unterlagen. Oftmals ist der
Aufwand hoch, die Aussagen widersprüchlich und statt Klarheit entstehen neue
Fragen", sagt der Experte. Um die betriebliche Altersvorsorge optimal zu nutzen,
hat Marc Karkossa vier Tipps zusammengestellt.
1. Vorsicht mit den versteckten Kosten - der Wechsel-Trick
1. Vorsicht mit den versteckten Kosten - der Wechsel-Trick
Zu wissen, wie viel vom eingezahlten Geld an Versicherungsmakler:innen und
Versicherer geht und wie viel gespart wird, ist nicht immer einfach. Doch das
ist wichtig. Provision, Beratung und Verwaltung mindern den Rentenanspruch. Je
länger in die bAV eingezahlt wird, desto mehr Kapital ist vorhanden und desto
stärker wirken sich die Kosten aus. Wer schon viele Jahre einzahlt, hat
entsprechend das Nachsehen.
Marc Karkossa rät dazu, bei Versicherungen, Makler:innen oder Arbeitgebern die
Rentabilität des eigenen Vertrags abzufragen. Bei nicht lukrativen Verträgen
besteht die Möglichkeit, ohne jeden Verlust zu pausieren und zusätzlich einen
neuen, rentableren Vertrag abzuschließen. Es entstehen keine doppelten Kosten.
Bei einem Arbeitgeberwechsel ist auch die Übertragung des bestehenden
bAV-Guthabens auf einen neuen Vertrag möglich.
2. Vor dem Wechsel oder einem Neuvertrag: Anbieter vergleichen
Nicht jeder Anbieter kalkuliert gleich. Manche sind für besonders hohe
Abschluss- und Verwaltungskosten bekannt. Ein Blick auf die Konditionen verrät,
ob überdurchschnittliche Kosten anfallen. Darüber hinaus können
Arbeitnehmer:innen Kosten über Vergleichsportale, kostenlose Tarifübersichten
oder die Webseiten großer Versicherer überprüfen. Auch Ratings von Instituten
wie dem IVFP geben Orientierung zu Kosten, Flexibilität und Rendite.
3. Rahmenverträge: Achtung, Verkaufstrick!
Schon mal mit "Rahmenverträgen" angelockt worden? Das sind spezielle
