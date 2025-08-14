Kein Plan von betrieblicher Altersvorsorge? / Diese vier Tipps helfen dabei, einen guten von einem schlechten Vertrag zu unterscheiden (FOTO)

Offenburg (ots) - Zwölf Millionen Beschäftigte zahlen in Deutschland in die

betriebliche Altersvorsorge ein. Trotzdem ist die "Betriebsrente" im Vergleich

zur gesetzlichen und privaten Altersvorsorge etwas in Vergessenheit geraten. Die

von der Bundesregierung geplante Reform der betrieblichen Altersvorsorge (bAV)

könnte der sogenannten zweiten Säule der Altersvorsorge neuen Aufschwung

verschaffen. Versicherungs-Insider Marc Karkossa, Gründer der Plattform DYNO,

rät vor diesem Hintergrund Sparer:innen dazu, ihre bAV-Verträge zu überprüfen.

Er warnt vor versteckten Kosten, zu hohen Provisionen und wenig Transparenz über

den Rentenanspruch: "Die für die Prüfung des Vertrags erforderlichen

Informationen sind häufig über verschiedene Stellen verteilt, etwa beim

Versicherer, beim Arbeitgeber oder in privaten Unterlagen. Oftmals ist der

Aufwand hoch, die Aussagen widersprüchlich und statt Klarheit entstehen neue

Fragen", sagt der Experte. Um die betriebliche Altersvorsorge optimal zu nutzen,

hat Marc Karkossa vier Tipps zusammengestellt.



1. Vorsicht mit den versteckten Kosten - der Wechsel-Trick







Versicherer geht und wie viel gespart wird, ist nicht immer einfach. Doch das

ist wichtig. Provision, Beratung und Verwaltung mindern den Rentenanspruch. Je

länger in die bAV eingezahlt wird, desto mehr Kapital ist vorhanden und desto

stärker wirken sich die Kosten aus. Wer schon viele Jahre einzahlt, hat

entsprechend das Nachsehen.



Marc Karkossa rät dazu, bei Versicherungen, Makler:innen oder Arbeitgebern die

Rentabilität des eigenen Vertrags abzufragen. Bei nicht lukrativen Verträgen

besteht die Möglichkeit, ohne jeden Verlust zu pausieren und zusätzlich einen

neuen, rentableren Vertrag abzuschließen. Es entstehen keine doppelten Kosten.

Bei einem Arbeitgeberwechsel ist auch die Übertragung des bestehenden

bAV-Guthabens auf einen neuen Vertrag möglich.



2. Vor dem Wechsel oder einem Neuvertrag: Anbieter vergleichen



Nicht jeder Anbieter kalkuliert gleich. Manche sind für besonders hohe

Abschluss- und Verwaltungskosten bekannt. Ein Blick auf die Konditionen verrät,

ob überdurchschnittliche Kosten anfallen. Darüber hinaus können

Arbeitnehmer:innen Kosten über Vergleichsportale, kostenlose Tarifübersichten

oder die Webseiten großer Versicherer überprüfen. Auch Ratings von Instituten

wie dem IVFP geben Orientierung zu Kosten, Flexibilität und Rendite.



3. Rahmenverträge: Achtung, Verkaufstrick!



Schon mal mit "Rahmenverträgen" angelockt worden? Das sind spezielle





