TCL SunPower Global und Comet S.p.A. kooperieren bei der Bereitstellung von TCL-Solarmodulen in ganz Italien

MAILAND und BOLOGNA, Italien, 14. August 2025 /PRNewswire/ -- TCL SunPower Global, ein führender Anbieter innovativer Solarenergielösungen, schließt eine strategische Partnerschaft mit Comet S.p.A., einem der etabliertesten Vertriebsunternehmen für elektrische Produkte und Lösungen in Italien. Im Rahmen dieser Vereinbarung wird Comet TCL Solarmodule in den von der Unternehmensgruppe bedienten Regionen vertreiben und damit die fortschrittliche TCL Solar-Technologie für Installateure und Kunden zugänglicher machen. Die Zusammenarbeit ist ein wichtiger Meilenstein der europäischen Expansionsstrategie von TCL SunPower Global und spiegelt das gemeinsame Engagement zur Beschleunigung der Energiewende in Italien wider.

Eine neue Vertriebspartnerschaft erweitert den Zugang zu leistungsstarker Solartechnologie für Eigenheime und Unternehmen

TCL SunPower Global wird weiterhin Produkte von SunPower über sein bestehendes Partnernetzwerk anbieten, das seit 2008 durchgängig erstklassige Solarlösungen für private und gewerbliche Kunden in ganz Italien geliefert hat. Auf dieser Grundlage expandiert das Unternehmen nun unter der Marke TCL Solar in breitere Vertriebskanäle. Mit diesem neuen Angebot werden wertorientierte, leistungsstarke Produkte eingeführt, die die steigende Nachfrage nach zugänglichen Lösungen für saubere Energie im ganzen Land decken sollen.

Ein neues Kapitel für Solarenergie in Italien

Comet ist in Bologna ansässig und bringt eine jahrzehntelange Erfahrung in den Bereichen Unterhaltungselektronik, elektrische Systeme und Energielösungen mit. Mit seiner umfangreichen Einzelhandelspräsenz und seinen robusten Logistikkapazitäten ist Comet einzigartig positioniert, um das Produktportfolio von TCL Solar schnell und effizient an Installateure in den Regionen zu liefern, die von der Unternehmensgruppe und deren Tochtergesellschaften bedient werden.

„Die Partnerschaft mit Comet ist für uns ein konsequenter Schritt nach vorne", erklärt Steven Zhang, General Manager bei TCL SunPower Global. „Diese Partnerschaft bedeutet mehr als eine Markterweiterung – es ist der Zusammenschluss mit einem Händler, der die sich entwickelnden Bedürfnisse der italienischen Verbraucher versteht. Comet blickt auf eine lange Unternehmensgeschichte zurück, in der TCL-Fernseher und -Elektronik erfolgreich in italienische Haushalte gebracht wurden, und wir sind fest davon überzeugt, dass TCL-Solarmodule aufgrund ihrer Reichweite und ihres guten Rufs die erste Wahl für Installateure sein werden, die auf Performance, Eleganz und Zuverlässigkeit Wert legen."