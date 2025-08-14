    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsRWE AktievorwärtsNachrichten zu RWE
    DZ BANK stuft RWE AG(NEU) auf 'Kaufen'

    FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für RWE nach Zahlen zum ersten Halbjahr auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 41 Euro belassen. Er sehe den Kursrückgang infolge der Zahlenvorlage als mittelfristige Einstiegsgelegenheit, schrieb Werner Eisenmann in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Experte erwartet ein hohes Wachstum des Gewinns je Aktie bis 2030. Treiber sei eine Kombination aus hohen Investitionen etwa in Erneuerbare Energien und Gaskraftwerke, Aktienru?ckkäufen und einer strikten Risiko-/Renditeabwägung. RWE sei zudem ein Profiteur von möglichen Energieengpässen./rob/la/ajx

    Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2025 / 14:28 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2025 / 14:41 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die RWE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,66 % und einem Kurs von 34,23EUR auf Tradegate (14. August 2025, 15:49 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: DZ BANK
    Analyst: Werner Eisenmann
    Analysiertes Unternehmen: RWE AG(NEU)
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A


