Börsenstart USA - 14.08. - Dow Jones schwach -0,29 %
Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.
Der Dow Jones bewegt sich bei 44.806,04 PKT und fällt um -0,29 %.
Top-Werte: Amazon +3,23 %, Cisco Systems +1,98 %, Merck & Co +1,21 %, Visa (A) +1,01 %, Microsoft +0,87 %
Flop-Werte: Nike (B) -1,08 %, Unitedhealth Group -0,75 %, The Home Depot -0,73 %, Salesforce -0,72 %, Walt Disney -0,62 %
Der US Tech 100 steht aktuell (15:59:47) bei 23.839,00 PKT und fällt um -0,04 %.
Top-Werte: Amazon +3,23 %, Netflix +2,16 %, Cisco Systems +1,98 %, Broadcom +1,66 %, Take-Two Interactive Software +1,33 %
Flop-Werte: Shopify -3,82 %, Microstrategy (Doing business Strategy) (A) -3,80 %, Lululemon Athletica -2,93 %, ON Semiconductor -2,91 %, Microchip Technology -2,87 %
Der S&P 500 steht aktuell (15:59:58) bei 6.457,75 PKT und fällt um -0,13 %.
Top-Werte: Amazon +3,23 %, EQT +2,56 %, Netflix +2,16 %, Fox Registered (A) +1,99 %, Cisco Systems +1,98 %
Flop-Werte: Tapestry -15,40 %, Amcor -12,59 %, Deere -5,59 %, Estee Lauder Companies Registered (A) -4,93 %, Enphase Energy -4,49 %
