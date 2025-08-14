AKTIE IM FOKUS
Tui setzen Erholungsrally fort - Hoch seit März 2023
- Tui-Aktien steigen auf höchsten Stand seit März 2023.
- Kursplus von 4,6 % auf 8,95 Euro, MDax-Spitzenreiter.
- Analysten sehen Potenzial bis 13 Euro, Optimismus wächst.
FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Aktienkurs von Tui hat am Donnerstag seine jüngste Erholungsrally mit dem Sprung auf den höchsten Stand seit März 2023 fortgesetzt. Am Nachmittag notierten die Anteilsscheine des Reisekonzerns 4,6 Prozent im Plus bei 8,95 Euro und waren damit Spitzenreiter im MDax . Sie knüpften an ihren Höhenflug der vergangenen beiden Handelstage an, der sie in der Spitze um bis zu 18 Prozent nach oben trieb. Losgetreten wurde die Rally am Dienstag mit dem erhöhten Gewinnziel des Touristik-Riesen.
Die neuen Ziele von Tui arbeitete JPMorgan-Experte Karan Puri in seine Schätzungen ein. Er hob das Kursziel in der Folge auf 13 Euro an. Damit sieht er noch 44 Prozent Luft nach oben. Unter den Analysten im dpa-AFX-Analyser ist er der mit Abstand größte Optimist für den Reiseveranstalter. Weitere Kursziele von optimistisch gestimmten Analysten liegen im Bereich von 11 Euro.
UBS-Analyst Cristian Nedelcu hob die unerwartet guten Ergebnisse im Kreuzfahrtbereich hervor. Auch die Hotelsparte habe positiv überrascht, wenn man Einmaleffekte außer Acht lasse. Negativ zu vermerken sei insgesamt eine weitere Verschlechterung der Sommerbuchungen und der Preise gegenüber dem Vorquartal. Dies werfe Fragen hinsichtlich der künftigen Entwicklung der Profitabilität und des freien Barmittelzuflusses auf./edh/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur TUI Aktie
Die TUI Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,39 % und einem Kurs von 31.078 auf Ariva Indikation (14. August 2025, 16:00 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der TUI Aktie um +8,57 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +12,72 %.
Die Marktkapitalisierung von TUI bezifferte sich zuletzt auf 4,58 Mrd..
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 9,1429EUR. Von den letzten 7 Analysten der TUI Aktie empfehlen 5 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 7,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 8,0000EUR was eine Bandbreite von -22,57 %/-11,50 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu TUI - TUAG50 - DE000TUAG505
Das denkt die wallstreetONLINE Community über TUI. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Ich schau zwar selten hier vorbei -(habe die Aktie im Langfristdepot, als mögliche zukünftige Dividendentitel gelegt), aber die jüngste Entwicklung ist sehr ermutigend.
Markets & Airlines hat eine Marge von 1%. Wo da Abzocke ist weiß ich nicht, in meinem Stammlokal gebe ich mehr Trinkgeld...
Wir sind jetzt 2 cents über dem Intradayhoch vom Dezember letzten Jahres - jetzt heißt es Daumen drücken.