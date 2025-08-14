Picktan Capital kann mit der extrem erfolgreichen Auflage seines „Future Proof Fund“ Mittel in Höhe von 500 Mio. $ aufbringen - Fonds wurde aufgrund starker Nachfrage zur Gänze gezeichnet

LONDON, UK / ACCESS Newswire / 14. August 2025 / Picktan Capital – eine in London ansässige Vermögensverwaltungsfirma, die ein Kundenvermögen von über 7 Mrd. $ weltweit verwaltet und Marktführer auf dem Gebiet der zukunftsorientierten Investment-Strategien ist – hat ihren „Future Proof Fund“ offiziell aufgelegt und im Rahmen der Erstemission 500 Mio. $ aufgebracht. Der Fonds, der bei den Anlegern besonders großen Anklang fand, wurde mittlerweile zur Gänze gezeichnet.

Zielgruppe des Future Proof Fund sind Unternehmen, die als Impulsgeber für die nächste Welle globaler Innovationen fungieren. Zu den Schwerpunktbereichen zählen:

Künstliche Intelligenz

Robotik & Automatisierung

Autonome Systeme

Fintech & digitale Infrastruktur

„Mit der Auflage des Future Proof Fund richten wir uns an Anleger, die nicht nur an Wachstum interessiert sind, sondern die Zukunft auch aktiv mitgestalten möchten“, erklärt Richard Hart, Leiter der Private Equity-Abteilung von Picktan Capital. „Die Tatsache, dass wir in so kurzer Zeit 500 Millionen Dollar aufbringen und so rasch eine vollständige Zeichnung erreichen konnten, beweist, wie groß die Nachfrage nach Investments in Sektoren ist, die das nächste Jahrzehnt prägen werden.“

Aufgrund der starken Nachfrage erwägt Picktan Capital, den Fonds im September mit einer zusätzlichen Kapazität von weiteren 500 Mio. $ wieder zu öffnen.

Die Anlagephilosophie des Fonds besteht darin, Unternehmen mit skalierbaren Technologien, geschäftskritischen Anwendungen und überzeugenden Wettbewerbsvorteilen in wachstumsstarken Branchen zu ermitteln. Der Future Proof Fund ist auf langfristige Kapitalwertsteigerung ausgerichtet und darauf ausgelegt, Wertschöpfung über wichtige Innovationszyklen hinweg zu erzielen.

Über Picktan Capital

Picktan Capital ist eine moderne Investmentgesellschaft, die sich auf die langfristige Wertschöpfung durch eine Kombination aus aktivem Management, innovationsorientiertem Research und disziplinierter Kapitalallokation konzentriert. Die Firma Picktan setzt ihren Schwerpunkt auf transformatives Wachstum und Nachhaltigkeit und unterstützt ihre Kunden beim Vermögensaufbau, indem sie in zukunftsgestaltende Ideen und Unternehmen investiert.

Für Medienanfragen kontaktieren Sie:

Sophie Hayworth

Medien und PR Manager

Picktan Capital Limited

E-Mail: media@picktancapital.com

Telefonnummer: +44 (0)203 773 8881

Adresse: 1 Canada Square, London, E14 5AX, United Kingdom

QUELLE: Picktan Capital

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca , www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

