DAX, TeraWulf & Co. – Tops & Flops der Community am Nachmittag
Foto: Bubble60 - wikimedia
🔥 Heiße Aktien
Diese Aktien werden heute besonders viel gehandelt – starke Kursbewegungen treffen auf hohes Volumen. Die wallstreetONLINE-Community hat sie klar im Blick.
|Rang
|Aktie
|Veränderung
|Branche
|Forum
|News
|🥇
|TeraWulf
|+34,62 %
|Informationstechnologie
|🥈
|ArcticZymes Technologies
|+24,69 %
|Pharmaindustrie
|🥉
|Galiano Gold
|+20,68 %
|Rohstoffe
|🟥
|Intellistake Technologies
|-21,01 %
|Informationstechnologie
|🟥
|Embracer Group Registered (B)
|-23,13 %
|Unterhaltung
|🟥
|Ibotta
|-28,77 %
|Internet
🔎 Meistgesuchte Wertpapiere
Was Anleger heute am meisten interessiert: Diese Titel wurden auf wallstreetONLINE besonders häufig gesucht. Dies ist ein klarer Hinweis auf gesteigertes Informationsbedürfnis oder spekulatives Interesse.
|Rang
|Wertpapier
|Branche
|Forum
|News
|🥇
|Lilium Registered (A)
|Luftfahrt und Raumfahrt
|🥈
|Atos
|Informationstechnologie
|🥉
|ITM Power
|Erneuerbare Energien
|Volatus Aerospace
|Verkehr
|ThyssenKrupp
|Stahl und Bergbau
|Vizsla Copper
|Rohstoffe
💬 Meistdiskutierte Wertpapiere
In diesen Foren geht heute richtig was ab: Die meistdiskutierten Wertpapiere liefern Einblick, worüber die Community aktuell am heftigsten debattiert.
|Rang
|Wertpapier
|Beiträge
|Branche
|Forum
|News
|🥇
|DAX
|188
|-
|🥈
|TUI
|68
|Hotels/Tourismus
|🥉
|Kuros Biosciences
|56
|Biotechnologie
|ThyssenKrupp
|50
|Stahl und Bergbau
|DroneShield
|44
|Sonstige Technologie
|Douglas
|44
|Einzelhandel
