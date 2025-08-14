    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsVolatus Aerospace AktievorwärtsNachrichten zu Volatus Aerospace
    329 Aufrufe 329 0 Kommentare 0 Kommentare

    DAX, TeraWulf & Co. – Tops & Flops der Community am Nachmittag

    DAX, TeraWulf & Co. – Tops & Flops der Community am Nachmittag
    Foto: Bubble60 - wikimedia

    🔥 Heiße Aktien

    Diese Aktien werden heute besonders viel gehandelt – starke Kursbewegungen treffen auf hohes Volumen. Die wallstreetONLINE-Community hat sie klar im Blick.

    Rang Aktie Veränderung Branche Forum News
    🥇 TeraWulf +34,62 % Informationstechnologie Forum Nachrichten
    🥈 ArcticZymes Technologies +24,69 % Pharmaindustrie Nachrichten
    🥉 Galiano Gold +20,68 % Rohstoffe Forum Nachrichten
    🟥 Intellistake Technologies -21,01 % Informationstechnologie Nachrichten
    🟥 Embracer Group Registered (B) -23,13 % Unterhaltung Forum Nachrichten
    🟥 Ibotta -28,77 % Internet Nachrichten

    🔎 Meistgesuchte Wertpapiere

    Was Anleger heute am meisten interessiert: Diese Titel wurden auf wallstreetONLINE besonders häufig gesucht. Dies ist ein klarer Hinweis auf gesteigertes Informationsbedürfnis oder spekulatives Interesse.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu DAX Performance!
    Long
    22.649,85€
    Basispreis
    17,19
    Ask
    × 14,79
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    25.911,68€
    Basispreis
    15,58
    Ask
    × 14,72
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Rang Wertpapier Branche Forum News
    🥇 Lilium Registered (A) Luftfahrt und Raumfahrt Forum Nachrichten
    🥈 Atos Informationstechnologie Forum Nachrichten
    🥉 ITM Power Erneuerbare Energien Forum Nachrichten
      Volatus Aerospace Verkehr Forum Nachrichten
      ThyssenKrupp Stahl und Bergbau Forum Nachrichten
      Vizsla Copper Rohstoffe Forum Nachrichten

    💬 Meistdiskutierte Wertpapiere

    In diesen Foren geht heute richtig was ab: Die meistdiskutierten Wertpapiere liefern Einblick, worüber die Community aktuell am heftigsten debattiert.

    Rang Wertpapier Beiträge Branche Forum News
    🥇 DAX 188 - Forum Nachrichten
    🥈 TUI 68 Hotels/Tourismus Forum Nachrichten
    🥉 Kuros Biosciences 56 Biotechnologie Forum Nachrichten
      ThyssenKrupp 50 Stahl und Bergbau Forum Nachrichten
      DroneShield 44 Sonstige Technologie Forum Nachrichten
      Douglas 44 Einzelhandel Forum Nachrichten




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte




    Verfasst von Markt Bote
    17 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    DAX, TeraWulf & Co. – Tops & Flops der Community am Nachmittag Vor dem Handelsende zeigt sich, was zählt: Die heißesten Aktien, die gefragtesten Titel und die lautesten Debatten – das bewegt die wallstreetONLINE-Community am Nachmittag.