    Neue Preisdaten bremsen die Kurse etwas

    Für Sie zusammengefasst
    • Dow Jones fällt um 0,28% auf 44.798 Punkte.
    • Nasdaq 100 knapp im Plus bei 23.857 Punkten.
    • Starker Preisauftrieb dämpft Zinssenkungshoffnungen.
    Aktien New York - Neue Preisdaten bremsen die Kurse etwas
    Foto: pexels - pixabay

    NEW YORK (dpa-AFX) - Nach zwei starken Tagen haben am Donnerstag weitere Preisdaten die Kurse am New Yorker Aktienmarkt im frühen Handel etwas gebremst. Der Leitindex Dow Jones Industrial verlor 0,28 Prozent auf 44.798 Punkte. Der technologielastige Nasdaq 100 notierte knapp im Plus bei 23.857 Punkten. Der marktbreite S&P 500 stand 0,11 Prozent tiefer auf 6.459 Punkten.

    Ein überraschend starker Preisauftrieb auf Herstellerebene im Juli belastete etwas. Jüngste Hoffnungen bezüglich einer Senkung der Leitzinsen im September erhielten dadurch einen kleinen Dämpfer. Am Vortag hatten der Nasdaq 100 und der S&P 500 Höchststände erreicht./ajx/he





    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
