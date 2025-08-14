Rockwell Automation startet Registrierung für die Automation Fair 2025

MILWAUKEE, Wisconsin, 14. August 2025 /PRNewswire/ -- Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), das weltweit größte Unternehmen für industrielle Automatisierung und digitale Transformation, kündigte heute den Start des Registrierungszeitraums für die Automation Fair 2025 an, die vom 17. bis 20. November in das McCormick Place-Kongresszentrum zurückkehren wird. Mehr als 10 000 Experten aus der ganzen Welt freuen sich auf vier spannende Tage voller Einblicke, Innovationen und interaktiver Erlebnisse.

Die jährliche Veranstaltung für industrielle Betriebsabläufe findet zum 34. Mal statt und bietet Fachleuten aus aller Welt die Gelegenheit, sich auszutauschen, zusammenzuarbeiten und etwas zu bewegen.

Dieses globale Event bereitet den Weg für die Zukunft industrieller Betriebsabläufe. Hier werden bahnbrechende Technologien, beispiellose Innovationen und neue Denkansätze vorgestellt – und das manchmal noch, bevor sie auf der Roadmap erscheinen. Die Veranstaltung kombiniert wichtige Produktveröffentlichungen mit der großartigen Gelegenheit, bedeutsame Kontakte zu knüpfen und damit echte Durchbrüche zu erzielen.

Die Automation Fair findet in Zusammenarbeit mit dem PartnerNetwork von Rockwell Automation statt und bietet Teilnehmern direkten Zugang zu praxisorientierten Lösungen und Spezialisten, die die digitale Transformation branchenübergreifend vorantreiben. Jeder einzelne Augenblick ist von Fortschritt und Dynamik geprägt.

„Wir freuen uns, den Registrierungszeitraum zu eröffnen und Fachleute aus aller Welt wieder einmal in Chicago zu unserem Event rund um industrielle Betriebsabläufe begrüßen zu dürfen", sagt Christine Spella, Senior Director, Digital, Demand & Integrated Marketing bei Rockwell Automation. „Komplexität und dynamische Veränderungen sind heutzutage gang und gäbe. Aus diesem Grund beinhaltet die Automation Fair zahlreiche Lern-, Austausch- und Inspirationsmöglichkeiten, damit Teilnehmer ihren Plan für die Zukunft entwickeln können."

Freuen Sie sich auf folgende Highlights:

Erkunden Sie mehr als 140 Ausstellungen, einschließlich Live-Demos und Arbeitsanwendungen. Nehmen Sie an einer geführten Tour sowie an einer Sitzung im Discovery Theater teil. Lassen Sie sich im Rahmen der halbtägigen Veranstaltungen von großen Ideen und neuen Perspektiven zu den wichtigsten aktuellen Themen inspirieren. Informieren Sie sich bei den täglichen Vorträgen von Führungskräften über künftige Entwicklungen, die die Zukunft industrieller Betriebsabläufe gestalten.