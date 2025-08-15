    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSunrun AktievorwärtsNachrichten zu Sunrun

    Sunrun

    73 Aufrufe 73 0 Kommentare 0 Kommentare

    Wells Fargo: Diese Solar-Aktie hat ein Potenzial von 28 Prozent

    Sunrun hat noch erheblich Luft nach oben – das meinen zumindest die Analysten von Wells Fargo.

    Für Sie zusammengefasst
    Sunrun - Wells Fargo: Diese Solar-Aktie hat ein Potenzial von 28 Prozent
    Foto: Ranft Energie GmbH - Ranft Energie GmbH

    Wells-Fargo-Analyst Michael Blum bestätigte sein Overweight-Rating für den Solarpanel-Hersteller und erhöhte sein Kursziel um 6 US-Dollar auf 14 US-Dollar. Das entspricht einem Kurspotenzial von rund 28 Prozent – zusätzlich zu den mehr als 18 Prozent Kursgewinn, die Sunrun-Aktien in diesem Jahr bereits verbucht haben.

    Möchten Sie externe Inhalte erlauben?
    An dieser Stelle befindet sich externer Inhalt, der den Artikel ergänzt. Wenn Sie externe Inhalte erlauben wollen, können Sie diese hier aktivieren und wieder deaktivieren.
    Externe Inhalte erlauben
     
    Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung
     Inhalt direkt aufrufen: Episode

    Blum zufolge bleibt die Cashflow-Perspektive des Unternehmens auch nach dem "One Big Beautiful Bill Act" robust. Er betrachtet die Aktie weiterhin als Top-Pick im Segment der privaten Solaranlagen.

    Sunrun

    -4,12 %
    -12,81 %
    +1,95 %
    -16,63 %
    -44,26 %
    -70,71 %
    -77,31 %
    +4,38 %
    -2,69 %
    ISIN:US86771W1053WKN:A14V1T

    Der Analyst ist besonders von dem Cashflow des Solarpenel-Herstellers angetan.

    Blum schätzt, dass Sunrun bis 2030 jährlich rund 400 Millionen US-Dollar an Cashflow generieren wird.

    Über 2030 hinaus sieht er weiteres Kurspotenzial aus dem "Battery 48E Credit" – einem 2022 eingeführten bundesweiten Steueranreiz für saubere Stromerzeugung. Dieser soll bis 2032 bestehen bleiben und bis 2034 auslaufen, was von 2030 bis 2035 jährlich rund 250 Millionen US-Dollar an zusätzlichem Cashflow bringen könnte.

    Darüber hinaus werde Sunrun laut Blum auch nach Auslaufen der Steuergutschriften weiterhin von Einnahmen aus Netz-Dienstleistungen und wiederkehrenden Cashflows profitieren. Die Aktie von Sunrun ist auf Jahessicht massiv eingebrochen, vor allem durch das Beautiful-Bill-Gesetz, dass Subventioskürzungen für Solarhersteller vorsieht.

    Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion


    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 11,00$, was eine Steigerung von +5,00% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Reports
    Zeitenwende! 3 Uranaktien vor der Neubewertung
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!


    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.


    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.


    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurKrischan Orth
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Sunrun Wells Fargo: Diese Solar-Aktie hat ein Potenzial von 28 Prozent Sunrun hat noch erheblich Luft nach oben – das meinen zumindest die Analysten von Wells Fargo.