Sunrun
Wells Fargo: Diese Solar-Aktie hat ein Potenzial von 28 Prozent
Sunrun hat noch erheblich Luft nach oben – das meinen zumindest die Analysten von Wells Fargo.
- Wells Fargo bestätigt Overweight-Rating für Sunrun.
- Kursziel auf 14 USD erhöht, Potenzial von 28%.
- Starkes Cashflow-Wachstum bis 2030 prognostiziert.
Wells-Fargo-Analyst Michael Blum bestätigte sein Overweight-Rating für den Solarpanel-Hersteller und erhöhte sein Kursziel um 6 US-Dollar auf 14 US-Dollar. Das entspricht einem Kurspotenzial von rund 28 Prozent – zusätzlich zu den mehr als 18 Prozent Kursgewinn, die Sunrun-Aktien in diesem Jahr bereits verbucht haben.
Blum zufolge bleibt die Cashflow-Perspektive des Unternehmens auch nach dem "One Big Beautiful Bill Act" robust. Er betrachtet die Aktie weiterhin als Top-Pick im Segment der privaten Solaranlagen.
Der Analyst ist besonders von dem Cashflow des Solarpenel-Herstellers angetan.
Blum schätzt, dass Sunrun bis 2030 jährlich rund 400 Millionen US-Dollar an Cashflow generieren wird.
Über 2030 hinaus sieht er weiteres Kurspotenzial aus dem "Battery 48E Credit" – einem 2022 eingeführten bundesweiten Steueranreiz für saubere Stromerzeugung. Dieser soll bis 2032 bestehen bleiben und bis 2034 auslaufen, was von 2030 bis 2035 jährlich rund 250 Millionen US-Dollar an zusätzlichem Cashflow bringen könnte.
Darüber hinaus werde Sunrun laut Blum auch nach Auslaufen der Steuergutschriften weiterhin von Einnahmen aus Netz-Dienstleistungen und wiederkehrenden Cashflows profitieren. Die Aktie von Sunrun ist auf Jahessicht massiv eingebrochen, vor allem durch das Beautiful-Bill-Gesetz, dass Subventioskürzungen für Solarhersteller vorsieht.
Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion