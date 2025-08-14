    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsVortex Energy AktievorwärtsNachrichten zu Vortex Energy
    Vortex Energy: Erfolgreiche ANT-Sensoren-Installation im Robinsons River

    Vortex Energy hat im Salzprojekt "Robinsons River" in Neufundland und Labrador einen bedeutenden Schritt gemacht. Durch die Installation von ANT-Sensoren werden seismische Daten gesammelt, um den Untergrund präzise zu analysieren. Diese Informationen sind entscheidend, um zukünftige Bohrziele gezielt zu bestimmen. CEO Paul Sparkes sieht darin einen wichtigen Fortschritt für das Projekt. Vortex Energy ist auf die Erschließung von Mineralkonzessionen in Nordamerika spezialisiert und richtet sich an erfahrene Anleger.

    Foto: Sunshine Seeds - stock.adobe.com
    • Vortex Energy hat erfolgreich ANT-Sensoren im Salzprojekt "Robinsons River" in Neufundland und Labrador installiert.
    • Die Sensoren werden mehrere Wochen lang seismische Geräusche aufzeichnen, um hochauflösende Bilder des Untergrunds zu erstellen.
    • Diese Daten sollen helfen, strukturelle Merkmale zu ermitteln und zukünftige Bohrziele besser einzugrenzen.
    • CEO Paul Sparkes bezeichnet die Installation der Sensoren als wichtigen Fortschritt für das Projekt.
    • Vortex Energy Corp. konzentriert sich auf die Exploration und Erschließung von Mineralkonzessionsgebieten in Nordamerika, einschließlich des Salzprojekts und eines Urankonzessionsgebiets.
    • Die Veröffentlichung ist Teil einer Marketingmitteilung und richtet sich an erfahrene Anleger, wobei auf mögliche Interessenkonflikte hingewiesen wird.

    Der Kurs von Vortex Energy lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 0,6500EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -11,80 % im Minus.


    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken.
