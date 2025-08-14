37 0 Kommentare Vortex Energy: Erfolgreiche ANT-Sensoren-Installation im Robinsons River

Vortex Energy hat im Salzprojekt "Robinsons River" in Neufundland und Labrador einen bedeutenden Schritt gemacht. Durch die Installation von ANT-Sensoren werden seismische Daten gesammelt, um den Untergrund präzise zu analysieren. Diese Informationen sind entscheidend, um zukünftige Bohrziele gezielt zu bestimmen. CEO Paul Sparkes sieht darin einen wichtigen Fortschritt für das Projekt. Vortex Energy ist auf die Erschließung von Mineralkonzessionen in Nordamerika spezialisiert und richtet sich an erfahrene Anleger.

