    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDow Jones IndexvorwärtsNachrichten zu Dow Jones

    ROUNDUP/Aktien New York

    109 Aufrufe 109 0 Kommentare 0 Kommentare

    Neue Preisdaten bremsen die Kurse etwas aus

    Für Sie zusammengefasst
    • Dow Jones und Nasdaq leicht im Minus, Preisdaten belasten
    • Cisco und Coherent enttäuschen mit schwachem Ausblick
    • Deere-Aktien fallen nach gesenkter Prognose um 6,5%
    ROUNDUP/Aktien New York - Neue Preisdaten bremsen die Kurse etwas aus
    Foto: Sophie Backes - unsplash

    NEW YORK (dpa-AFX) - Nach zwei starken Tagen haben am Donnerstag weitere Preisdaten die Kurse am New Yorker Aktienmarkt im frühen Handel etwas ausgebremst. Der Leitindex Dow Jones Industrial verlor 0,21 Prozent auf 44.828 Punkte. Der technologielastige Nasdaq 100 notierte 0,14 Prozent schwächer bei 23.816 Punkten. Der marktbreite S&P 500 sank um 0,15 Prozent auf 6.457 Punkte.

    Ein überraschend starker Preisauftrieb auf Herstellerebene im Juli belastete etwas. Jüngste Hoffnungen bezüglich einer Senkung der Leitzinsen im September erhielten dadurch einen kleinen Dämpfer. Am Vortag hatten der Nasdaq 100 und der S&P 500 Höchststände erreicht.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Dow Jones Industrial Average Excess Return!
    Long
    41.282,01€
    Basispreis
    30,39
    Ask
    × 14,96
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    48.300,00€
    Basispreis
    29,76
    Ask
    × 14,78
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Der Netzwerk-Ausrüster Cisco enttäuschte mit einem zurückhaltenden Ausblick die Hoffnungen von Anlegern mit Blick auf Geschäfte rund um Künstliche Intelligenz (KI). Die Aktien machten ihre deutlichen Anfangsverluste aber schnell wett und notierten zuletzt kaum verändert.

    Auch das Photonik-Unternehmen Coherent enttäuschte mit dem Ausblick, der laut einigen Analysten auf eine Verlangsamung im Bereich der Künstlichen Intelligenz hindeutet. Coherent kündigte außerdem an, das Luftfahrt- und Rüstungsgeschäft an den Finanzinvestor Advent für 400 Millionen Dollar zu verkaufen. Die Aktien brachen um 21 Prozent ein, die steile Rekordrally ist damit erst einmal beendet.

    Für die Papiere von Deere ging es um 6,5 Prozent nach unten. Der Landmaschinenhersteller hatte die Obergrenze seiner Prognosespanne für den Jahresüberschuss gesenkt. Eine Rekordernte bei Mais in den USA mit sinkenden Preisen und die unsichere Nachfrage nach Getreide angesichts der internationalen Handelskonflikte trüben die Marktaussichten weiter ein./ajx/he

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Cisco Systems Aktie

    Die Cisco Systems Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,30 % und einem Kurs von 60,30 auf Tradegate (14. August 2025, 16:25 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Cisco Systems Aktie um +1,26 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,71 %.

    Die Marktkapitalisierung von Cisco Systems bezifferte sich zuletzt auf 236,85 Mrd..

    Cisco Systems zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,6400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,3200 %.

    Die letzten 1 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 73,00US-Dollar. Von den letzten 1 Analysten der Cisco Systems Aktie empfehlen 1 die Aktie zu kaufen. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 70,00US-Dollar und das höchste Kursziel liegt bei 73,00US-Dollar was eine Bandbreite von +16,88 %/+21,89 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Dow Jones - CG3AA2 - US2605661048

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Dow Jones. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    6 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    ROUNDUP/Aktien New York Neue Preisdaten bremsen die Kurse etwas aus Nach zwei starken Tagen haben am Donnerstag weitere Preisdaten die Kurse am New Yorker Aktienmarkt im frühen Handel etwas ausgebremst. Der Leitindex Dow Jones Industrial verlor 0,21 Prozent auf 44.828 Punkte. Der technologielastige Nasdaq 100 …