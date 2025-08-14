Performance Aktien
Aktien mit extremer Performance im DAX am 14.08.2025
Foto: Boris Roessler - picture alliance/dpa
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im DAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 14.08.2025 im DAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
RWE
Tagesperformance: -3,73 %
Platz 1
Performance 1M: -0,84 %
Rheinmetall
Tagesperformance: +3,06 %
Platz 2
Performance 1M: -11,89 %
Commerzbank
Tagesperformance: +2,75 %
Platz 3
Performance 1M: +30,66 %
Allianz
Tagesperformance: +2,11 %
Platz 4
Performance 1M: +7,37 %
Brenntag
Tagesperformance: -2,09 %
Platz 5
Performance 1M: +0,15 %
